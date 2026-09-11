ONLINE: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
11.09.2026 o 17:00
8. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Naopak po výbornej príprave sa nedarí zatiaľ v sezóne Mikulášu, ktorý síce vstúpil do ligy dvoma víťazstvami proti Bytči a Galante, následne ale prišla remíza s Prešovom a Zvolenom, po ktorých nasledovali porážky s Humenným a Petržalkou. V poslednom kole navyše získali opäť iba bod po remíze s Interom Bratislava. Aktuálne im tak patrí v tabuľke 9. miesto.
Naopak po výbornej príprave sa nedarí zatiaľ v sezóne Mikulášu, ktorý síce vstúpil do ligy dvoma víťazstvami proti Bytči a Galante, následne ale prišla remíza s Prešovom a Zvolenom, po ktorých nasledovali porážky s Humenným a Petržalkou. V poslednom kole navyše získali opäť iba bod po remíze s Interom Bratislava. Aktuálne im tak patrí v tabuľke 9. miesto.
FK Pohronie
Aktuálne tretie mužstvo tabuľky zažíva výborný vstup do nového ročníka, keď po úvodnej remíze s Lehotou pod Vtáčnikom prišli aj víťazstvá s Považskou Bystricou, Bytčou, Prešovom či Zvolenom. Naopak nad ich sily bola iba rezerva Žiliny či Galanta.
Aktuálne tretie mužstvo tabuľky zažíva výborný vstup do nového ročníka, keď po úvodnej remíze s Lehotou pod Vtáčnikom prišli aj víťazstvá s Považskou Bystricou, Bytčou, Prešovom či Zvolenom. Naopak nad ich sily bola iba rezerva Žiliny či Galanta.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu MONACObet ligy, kde sa v rámci 8. kola proti sebe postaví FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Vzájomná bilancia z uplynulej sezóny hrá v prospech domáceho Pohronia, ktoré dokázalo na pôde súpera uspieť jednoznačne 0:3 a následne remizovalo doma 2:2.
Vzájomná bilancia z uplynulej sezóny hrá v prospech domáceho Pohronia, ktoré dokázalo na pôde súpera uspieť jednoznačne 0:3 a následne remizovalo doma 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
4
1
2
8:6
13
V
P
V
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
4
1
2
14:11
13
V
V
P
V
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body