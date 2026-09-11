ONLINE: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola II. ligy.
FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. sep 2026 o 14:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 8. kola MONACObet ligy: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Futbalisti FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2026/2027
11.09.2026 o 17:00
8. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Naopak po výbornej príprave sa nedarí zatiaľ v sezóne Mikulášu, ktorý síce vstúpil do ligy dvoma víťazstvami proti Bytči a Galante, následne ale prišla remíza s Prešovom a Zvolenom, po ktorých nasledovali porážky s Humenným a Petržalkou. V poslednom kole navyše získali opäť iba bod po remíze s Interom Bratislava. Aktuálne im tak patrí v tabuľke 9. miesto.
FK Pohronie

Aktuálne tretie mužstvo tabuľky zažíva výborný vstup do nového ročníka, keď po úvodnej remíze s Lehotou pod Vtáčnikom prišli aj víťazstvá s Považskou Bystricou, Bytčou, Prešovom či Zvolenom. Naopak nad ich sily bola iba rezerva Žiliny či Galanta.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu MONACObet ligy, kde sa v rámci 8. kola proti sebe postaví FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Vzájomná bilancia z uplynulej sezóny hrá v prospech domáceho Pohronia, ktoré dokázalo na pôde súpera uspieť jednoznačne 0:3 a následne remizovalo doma 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
4
1
2
8:6
13
V
P
V
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
4
1
2
14:11
13
V
V
P
V
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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