ONLINE: FK Pohronie - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FK Pohronie - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
25.09.2026 o 16:30
10. kolo
Pohronie
0:3
(0:3, 0:0)
90+3 minúta
Ukončený
Inter Bratislava
Prehľad
Góly: 31. Rozo, 33. Václav, 42. Mrva (vla.). ŽK: 19. Mendy (POH) – 61. Rozo (INB), 70. Žiška (INB), 79. Metu (INB). 2.ŽK=ČK: 90. Mendy (POH). Rozhodca: Vaňo – Havira, Maliňák. Diváci: 491.
Prenos
Je dobojované, Pohronie prehralo nad Interom Bratislava vysoko 0:3. O všetky góly sa postarali hostia v prvom polčase. O presné zásahy sa postarali Rozo, Václav a vlastný gól si strelil Mrva. Pohronie tak prehráva druhý zápas v lige po sebe, naopak Inter neprehral už päť ligových zápasov v rade.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Kuťka sa dostal do veľkej šance, jeho zakončenie vychytal na bránkovej čiare Rodriguez. Následná dorážka jedného z hráčov Pohronia letela nad bránu.
90
Mendy sa dopustil faulu na rohu šestnástky, za čo vidí druhú žltú kartu a následne aj červenú kartu. Inter má tak k dispozícii štandardku.
88
Striedanie v tíme FK Inter Bratislava:
z ihriska odchádza Rozo, prichádza Yusuf,
z ihriska odchádza Žiška, prichádza Tatar.
z ihriska odchádza Rozo, prichádza Yusuf,
z ihriska odchádza Žiška, prichádza Tatar.
88
Rohový kop pre domácich.
85
Hostia sa opäť dostali do zakončenia v šestnástke, ale tentoraz mierili len do priestoru, kde stál Rodriguez.
85
Zakončenie jedného z hráčov Interu bolo zblokované na rohový kop.
83
Domáci to skúsili prihrávkou za obranu, tá však bola nepresná a po loptu si zbehol Šulla.
82
Pohronie sa snaží držať loptu na útočnej polovici.
81
Matallana sa snažil poslať loptu do šestnástky, jeho prihrávka bola zblokovaná na rohový kop.
79
Žltá karta pre tím FK Inter Bratislava (Metu).
78
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Michlík, prichádza Kamenický.
z ihriska odchádza Michlík, prichádza Kamenický.
76
Rohový kop pre Inter Bratislava.
74
Akciu hostí prerušuje útočný faul.
73
Striedanie v tíme FK Inter Bratislava:
z ihriska odchádza Polevka, prichádza Betík.
z ihriska odchádza Polevka, prichádza Betík.
72
Dnešné stretnutie sleduje 491 divákov.
70
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Kuzma, prichádza Rusnák.
z ihriska odchádza Kuzma, prichádza Rusnák.
70
Žltá karta pre tím FK Inter Bratislava (Žiška).
68
Rozo bol faulovaný, Inter získava štandardnú situáciu, tú však rýchlo rozohrali.
66
Hlavný rozhodca píska útočný faul Jobeho.
64
Striedanie v tíme FK Inter Bratislava:
z ihriska odchádza Bellás, prichádza Vantruba,
z ihriska odchádza Václav, prichádza Tóth.
z ihriska odchádza Bellás, prichádza Vantruba,
z ihriska odchádza Václav, prichádza Tóth.
62
Nasleduje ďalší rohový kop pre FK Pohronie.
61
Rozo prerušil protiútok domácich a vidí za to žltú kartu.
61
Bellás zakončoval v šestnástke z uhla a Rodriguez loptu vyráža na rohový kop.
60
Center z ľavej strany našiel nabiehajúceho Jobeho, ale jeho zakončenie z voleja letelo nad bránu.
57
Filippov vystrelil spoza vápna, ale jeho pokus letel mimo priestoru troch žrdí.
56
Rohový kop pre Pohronie.
55
Domáci držia loptu na súperovej polovici a snažia sa preraziť cez ich obranný blok.
53
Jeden z domácich hráčov padol v pokutovom území, hlavný arbiter ostáva pokojný a penaltu nepíska.
50
Center z ľavej strany pred Kuťkom odhlavičkoval jeden z brániacich hráčov. K odrazenej lopte sa dostal Michlík, jeho zakončenie išlo mimo brány, ale následne ju hráč Interu odvrátil na rohový kop.
47
Kuťka poslal center do šestnástky, ale jeden z hráčov Interu loptu odvracia na rohový kop.
47
Prízemný center z pravej strany končí v náručí Šullu.
46
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Port, prichádza Kuťka,
z ihriska odchádza Hrnčiar, prichádza Ivan,
z ihriska odchádza Dumbuya, prichádza Filippov.
z ihriska odchádza Port, prichádza Kuťka,
z ihriska odchádza Hrnčiar, prichádza Ivan,
z ihriska odchádza Dumbuya, prichádza Filippov.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 17:30.
Máme za sebou prvý polčas, po ktorom Inter Bratislava vedie nad Pohroním 3:0. Skóre otváral v 31. minúte Rozo, na ktorého nadviazal o dve minúty neskôr Václav. Domáci sa ani potom nezobudili a po rohovom kope si v 42 minúte loptu zrazil do vlastnej siete Mrva.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Rohový kop pre Inter.
42
FK Inter Bratislava dáva gól!
Bellás si nabehol na prednú žrď na center z rohového kopu a od MÁRIA MRVU sa lopta odrazila do vlastnej siete.
Bellás si nabehol na prednú žrď na center z rohového kopu a od MÁRIA MRVU sa lopta odrazila do vlastnej siete.
42
Domáci bleskurýchlo získali loptu a dostali sa do veľkej šance, avšak Rodriguez výborne loptu vyráža na rohový kop.
41
Bellás vystrelil z priameho kopu, avšak bránu prestrelil.
40
Bellás bol faulovaný pred pokutovým územím a Inter má k dispozícii zaujímavý priamy kop.
38
Hostia sa snažili dostať do rýchleho protiútoku, avšak Rozovu prihrávku za obranu zachytil jeden z brániacich hráčov.
36
Inter začína akciu rozohrávkou od brankára Šullu.
33
FK Inter Bratislava dáva gól!
Žiška poslal z pravej strany prízemný center pred bránu, kde bol nikým nekrytý MAREK VÁCLAV a ten zvyšuje na 2:0!
Žiška poslal z pravej strany prízemný center pred bránu, kde bol nikým nekrytý MAREK VÁCLAV a ten zvyšuje na 2:0!
32
Hostia sa dostali do ďalšieho nebezpečného zakončenia spoza šestnástky a Rodriguez loptu vyráža na rohový kop.
31
FK Inter Bratislava dáva gól!
LUIS FERNANDO CARRERO ROZO vyslal krásnu strelu spoza vápna a otvára skóre dnešného stretnutia.
LUIS FERNANDO CARRERO ROZO vyslal krásnu strelu spoza vápna a otvára skóre dnešného stretnutia.
28
Jeden z domácich hráčov vystrelil spoza vápna, ale bránu prestrelil.
27
Hostia sa pokúsili o signál z rohového kopu, lopta mierila na nabiehajúceho Matallanu, ale jeho zakončenie nebolo ideálne a na bránu neprešlo. Následne domáci odkopávajú loptu do autu.
26
Máme tu prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho budú futbalisti Interu.
25
Hlavný arbiter píska útočný faul hostí.
23
Center z pravej strany končí v rukaviciach brankára Šullu.
21
Dumbuya sa pokúsil o prvý strelecký pokus, jeho zakončenie spoza šestnástky letelo mimo brány.
19
Mendy zostrelil jedného z hosťujúcich hráčov, za čo vidí žltú kartu a nasleduje štandardná situácia.
18
Bellás sa snažil zakončiť spoza šestnástky, jeho strela bola zblokovaná a vzápätí sa dopustil útočného faulu.
16
Domáci to skúšali prienikovou prihrávkou, tá však nenašla adresáta a lopty sa zmocnil brankár Šulla.
14
Petic vybojoval faul na polovici ihriska.
12
Dumbuya sa v šestnástke snažil dostať do lepšej pozície, ale stroskotal na brániacom hráčovi.
9
Hostia chybovali v rozohrávke a domácim darujú autové vhadzovanie.
6
Píska sa ďalší ofsajd futbalistov Pohronia.
5
Akciu domácich prerušuje postavenie mimo hry.
4
Hlavný arbiter píska faul domácich v stredovom kruhu.
3
Jobe sa snažil preniknúť po ľavej strane, ale výborne ho sklzom zastavil Matallana.
2
Hostia začínajú akciu rozohrávkou od brankára Šullu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK POHRONIE: Rodriguez – Lajčiak, Mrva, Mendy, Port, Jobe, Petic, Hrnčiar, Michlík, Dumbuya, Kuzma (C).
Náhradníci: Lukošík, Kuťka, Rusnák, Kamenický, Ivan, Filippov.
Tréner: Pavol Gregora.
FK Inter Bratislava: Šulla – Egbe, Remeň (C), Rozo, Matallana, Polevka, Václav, Metu, Nagy, Bellás, Žiška.
Náhradníci: Lami, Straka, Tóth, Vantruba, Yusuf, Betík, Kušnír, Tatar, Sokol.
Tréner: Vladimír Cifranič.
Rozhodca: Vaňo – Havira, Maliňák.
FK POHRONIE: Rodriguez – Lajčiak, Mrva, Mendy, Port, Jobe, Petic, Hrnčiar, Michlík, Dumbuya, Kuzma (C).
Náhradníci: Lukošík, Kuťka, Rusnák, Kamenický, Ivan, Filippov.
Tréner: Pavol Gregora.
FK Inter Bratislava: Šulla – Egbe, Remeň (C), Rozo, Matallana, Polevka, Václav, Metu, Nagy, Bellás, Žiška.
Náhradníci: Lami, Straka, Tóth, Vantruba, Yusuf, Betík, Kušnír, Tatar, Sokol.
Tréner: Vladimír Cifranič.
Rozhodca: Vaňo – Havira, Maliňák.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú FK Pohronie a FK Inter Bratislava.
Domácemu Pohroniu patrí po deviatich kolách štvrté miesto, zatiaľ čo Inter sa nachádza na deviatej priečke. Pohronie má na konte 16 bodov a skóre 16:12. V poslednom kole však prišla prehra na pôde Petržalky 0:1, ktorá bola pre domácich treťou porážkou v sezóne. Predtým sa však Pohronie držalo na víťaznej vlne, keď z predchádzajúcich troch zápasov získalo plný počet bodov.
Inter Bratislava je momentálne deviaty s 12 bodmi a skóre 17:11. Bratislavčania v poslednom kole remizovali na pôde Humenného 1:1. Ešte predtým však dokázali presvedčivo zdolať Petržalku 4:0, ktorá dovtedy v sezóne neprehrala. Inter má z posledných piatich zápasov jednu výhru, tri remízy a jednu prehru.
Domácemu Pohroniu patrí po deviatich kolách štvrté miesto, zatiaľ čo Inter sa nachádza na deviatej priečke. Pohronie má na konte 16 bodov a skóre 16:12. V poslednom kole však prišla prehra na pôde Petržalky 0:1, ktorá bola pre domácich treťou porážkou v sezóne. Predtým sa však Pohronie držalo na víťaznej vlne, keď z predchádzajúcich troch zápasov získalo plný počet bodov.
Inter Bratislava je momentálne deviaty s 12 bodmi a skóre 17:11. Bratislavčania v poslednom kole remizovali na pôde Humenného 1:1. Ešte predtým však dokázali presvedčivo zdolať Petržalku 4:0, ktorá dovtedy v sezóne neprehrala. Inter má z posledných piatich zápasov jednu výhru, tri remízy a jednu prehru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
9
8
0
1
18:6
24
V
P
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
8
0
1
19:9
24
V
V
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
5
1
3
16:16
16
P
V
V
R
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
7
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
3
4
2
14:12
13
P
V
P
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
9
4
1
4
9:13
13
V
P
V
V
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
9
2
0
7
7:24
6
V
P
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
0
3
6
6:15
3
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body