Podbrezová na domácej pôde potvrdila pozíciu favorita. Rozhodla z penalty

Futbalisti tímu FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti tímu FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook / FK Železiarne Podbrezová)
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TASR|11. nov 2026 o 18:28
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Účastník druhej ligy vyradil v predošlom kole Komárno.

Slovnaft Cup - osemfinále

FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (1:0)

Góly: 43. Silagadze (z 11 m), 47. Deml

Rozhodovali: Libiak – Bobko, Šága, ŽK: Faško, Miljanič – Duga.

Futbalisti Podbrezovej zvíťazili v stredajšom stretnutí osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0.

Za „železiarov“ skórovali Luka Silagadze a tesne po zmene strán aj Ondřej Deml. Účastník druhej ligy vyradil v predošlom kole Komárno.

Slovensko

Slovensko

    Futbalisti tímu FK Železiarne Podbrezová.
    Futbalisti tímu FK Železiarne Podbrezová.
    Podbrezová na domácej pôde potvrdila pozíciu favorita. Rozhodla z penalty
    dnes 18:28
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