Podbrezová na domácej pôde potvrdila pozíciu favorita. Rozhodla z penalty

Slovnaft Cup - osemfinále
FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (1:0)
Góly: 43. Silagadze (z 11 m), 47. Deml
Rozhodovali: Libiak – Bobko, Šága, ŽK: Faško, Miljanič – Duga.
Futbalisti Podbrezovej zvíťazili v stredajšom stretnutí osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0.
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Za „železiarov“ skórovali Luka Silagadze a tesne po zmene strán aj Ondřej Deml. Účastník druhej ligy vyradil v predošlom kole Komárno.