ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|11. nov 2026 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
11.11.2026 o 16:00
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového zápasu zo Slovnaft Cupu medzi FK Železiarne Podbrezová a FC ViOn Zlaté Moravce.

Železiari sú dnes jasným favoritom. V šestnásťfinále narazili na bratislavský Inter, ktorý dokázali zdolať s prehľadom 2:0. Podbrezová má celkom slušnú formu a dnes by ju mala potvrdiť. Vo svojom polsednom ligovom zápase dokázala zdolať na domácom trávniku Ružomberok jasne 4:1.

Zlaté Moravce sú účastníkom MONACObet ligy. Hosťom sa v súťazí vôbec nedarí a aktuálne im patrí až 13. pozícia. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom trávniku proti Slovanu Bratislava B. Zápas bol mimoriadne vyrovnanný, ale z víťazstva sa napokon tešili hostia z Bratislavy.
Slovensko

Slovensko

    Hráči Michaloviec
    Hráči Michaloviec
    Michalovce zvládli úlohu favorita bez problémov. Treťoligista držal nádej hodinu
    dnes 15:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)