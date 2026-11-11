ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
11.11.2026 o 16:00
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového zápasu zo Slovnaft Cupu medzi FK Železiarne Podbrezová a FC ViOn Zlaté Moravce.
Železiari sú dnes jasným favoritom. V šestnásťfinále narazili na bratislavský Inter, ktorý dokázali zdolať s prehľadom 2:0. Podbrezová má celkom slušnú formu a dnes by ju mala potvrdiť. Vo svojom polsednom ligovom zápase dokázala zdolať na domácom trávniku Ružomberok jasne 4:1.
Zlaté Moravce sú účastníkom MONACObet ligy. Hosťom sa v súťazí vôbec nedarí a aktuálne im patrí až 13. pozícia. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom trávniku proti Slovanu Bratislava B. Zápas bol mimoriadne vyrovnanný, ale z víťazstva sa napokon tešili hostia z Bratislavy.
Železiari sú dnes jasným favoritom. V šestnásťfinále narazili na bratislavský Inter, ktorý dokázali zdolať s prehľadom 2:0. Podbrezová má celkom slušnú formu a dnes by ju mala potvrdiť. Vo svojom polsednom ligovom zápase dokázala zdolať na domácom trávniku Ružomberok jasne 4:1.
Zlaté Moravce sú účastníkom MONACObet ligy. Hosťom sa v súťazí vôbec nedarí a aktuálne im patrí až 13. pozícia. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom trávniku proti Slovanu Bratislava B. Zápas bol mimoriadne vyrovnanný, ale z víťazstva sa napokon tešili hostia z Bratislavy.