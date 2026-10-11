Trnava si vychutnala Podbrezovú na jej ihrisku, úradoval dvojgólový Kudlička

Niké liga - 10. kolo
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 1:3 (0:2)
Góly: 88. Chrien - 18. a 35. Kudlička, 72. Azango
Rozhodovali: Sučka - Košecký, Kmec, ŽK: Chymynec, Štefánik, Chyla, Kováčik - Laušič, Koštrna, Carrion
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák (46. Chyla), Luka - Kováčik, Štefánik (64. Miljanič), Paraj, Deml (74. Silagadze) - Chymynec (74. Rusnák), Chrien, Momoh (63. Mrvaljevič)
Trnava: Vantruba - Koštrna (74. Holík), Sabo (46. Nwadike), Ujlaky, Carrion - Moiscrapišvili (79. Begala), Laušič (86. Procházka) - Azango, Khorkheli, Trello - Kudlička (73. Polťák)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali šieste víťazstvo v tejto sezóne Niké ligy.
V nedeľnom stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku Podbrezovej 3:1 a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku o skóre pred Žilinu.
Na vedúcu Dunajskú Stredu, ktorá má navyše zápas k dobru, strácajú dva body. Podbrezová zostala piata.
„Andeli“ mali na Horehroní od začiatku prevahu, domácich v prvom polčase nepustili ani k jednej strele.
Dvoma gólmi sa v prvej polovici blysol Timotej Kudlička a vedenie hostí v 72. minúte navýšil Philip Azango.
V drese Podbrezovej v závere skorigoval na konečných 1:3 Martin Chrien.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „V prvom polčase sme mali obrovský problém s tým, ako zatlačiť na súpera. Buď sme boli v určitých zónach neskoro, alebo sme prepadávali v situáciách jeden na jedného, čo bol problém z pohľadu organizácie hry. Snažili sme sa to zmeniť, ale mužstvu sa to podarilo preniesť do hry až po prestávke.
Myslím si, že hoci hostia mali opticky viac loptu na svojich kopačkách, v prvom polčase si nevytvorili žiadne výraznejšie príležitosti. Bola tam gólová situácia po našej chybe v rozohrávke, no ešte viac ma mrzí gól na 0:2. Cez prestávku sme sa snažili upraviť veci v nastavení na ihrisku a v spôsobe, akým chceme na súpera zatlačiť. Fungovalo to lepšie, boli sme aktívnejší, ale zápas definitívne uzavrel gól na 0:3. Naplno sme do zápasu vstúpili až v druhom polčase, čo už bolo neskoro.“
Mário Auxt, asistent trénera FC Spartak Trnava: „Z nášho pohľadu to bol veľmi dobrý zápas. Zvládli sme ho najmä po taktickej stránke a dôležité bolo, ako sme k nemu pristúpili od prvej minúty. Veľmi dobre sme riešili situácie s loptou a snažili sme sa súpera otáčať z jednej strany na druhú. Dôležité bolo, že sme v 18. minúte strelili gól a dostali sa do vedenia. Škoda, že sme v prvom polčase nepridali ešte jeden gól, pretože by to pre nás bolo jednoduchšie. Mrzí nás, že sme v závere inkasovali, ale z nášho pohľadu sme zápas zvládli dobre aj po fyzickej stránke a víťazstvo sme si zaslúžili.“