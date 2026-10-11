Trnava si vychutnala Podbrezovú na jej ihrisku, úradoval dvojgólový Kudlička

Timotej Kudlička oslavuje gól
Timotej Kudlička oslavuje gól (Autor: Facebook/FC Spartak Trnava)
Sportnet, TASR|11. okt 2026 o 19:54
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Spartak poskočil na druhú priečku tabuľky.

Niké liga - 10. kolo

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 1:3 (0:2)

Góly: 88. Chrien - 18. a 35. Kudlička, 72. Azango

Rozhodovali: Sučka - Košecký, Kmec, ŽK: Chymynec, Štefánik, Chyla, Kováčik - Laušič, Koštrna, Carrion

Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák (46. Chyla), Luka - Kováčik, Štefánik (64. Miljanič), Paraj, Deml (74. Silagadze) - Chymynec (74. Rusnák), Chrien, Momoh (63. Mrvaljevič)

Trnava: Vantruba - Koštrna (74. Holík), Sabo (46. Nwadike), Ujlaky, Carrion - Moiscrapišvili (79. Begala), Laušič (86. Procházka) - Azango, Khorkheli, Trello - Kudlička (73. Polťák)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali šieste víťazstvo v tejto sezóne Niké ligy.

V nedeľnom stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku Podbrezovej 3:1 a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku o skóre pred Žilinu.

Na vedúcu Dunajskú Stredu, ktorá má navyše zápas k dobru, strácajú dva body. Podbrezová zostala piata.

„Andeli“ mali na Horehroní od začiatku prevahu, domácich v prvom polčase nepustili ani k jednej strele.

Dvoma gólmi sa v prvej polovici blysol Timotej Kudlička a vedenie hostí v 72. minúte navýšil Philip Azango.

V drese Podbrezovej v závere skorigoval na konečných 1:3 Martin Chrien.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „V prvom polčase sme mali obrovský problém s tým, ako zatlačiť na súpera. Buď sme boli v určitých zónach neskoro, alebo sme prepadávali v situáciách jeden na jedného, čo bol problém z pohľadu organizácie hry. Snažili sme sa to zmeniť, ale mužstvu sa to podarilo preniesť do hry až po prestávke.

Myslím si, že hoci hostia mali opticky viac loptu na svojich kopačkách, v prvom polčase si nevytvorili žiadne výraznejšie príležitosti. Bola tam gólová situácia po našej chybe v rozohrávke, no ešte viac ma mrzí gól na 0:2. Cez prestávku sme sa snažili upraviť veci v nastavení na ihrisku a v spôsobe, akým chceme na súpera zatlačiť. Fungovalo to lepšie, boli sme aktívnejší, ale zápas definitívne uzavrel gól na 0:3. Naplno sme do zápasu vstúpili až v druhom polčase, čo už bolo neskoro.“

Mário Auxt, asistent trénera FC Spartak Trnava: „Z nášho pohľadu to bol veľmi dobrý zápas. Zvládli sme ho najmä po taktickej stránke a dôležité bolo, ako sme k nemu pristúpili od prvej minúty. Veľmi dobre sme riešili situácie s loptou a snažili sme sa súpera otáčať z jednej strany na druhú. Dôležité bolo, že sme v 18. minúte strelili gól a dostali sa do vedenia. Škoda, že sme v prvom polčase nepridali ešte jeden gól, pretože by to pre nás bolo jednoduchšie. Mrzí nás, že sme v závere inkasovali, ale z nášho pohľadu sme zápas zvládli dobre aj po fyzickej stránke a víťazstvo sme si zaslúžili.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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