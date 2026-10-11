ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
11.10.2026 o 18:00
10. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
V 10. kole Niké ligy hostí Podbrezová Spartak Trnava. Stretnutie sa začína o 18:00.
Podbrezová sa nachádza na 5. mieste, na konte má 14 bodov. Na štvrtý Slovan Bratislava stráca tri body. Podbrezovčania štyri kolá po sebe nevyhrali, ale v uplynulom zápase sa im to už podarilo. V Skalici zvíťazili 1:0 gólom Kováčika z 30. minúty.
Trnava figuruje na 3. priečke s 18-timi bodmi na konte. Na druhú Žilinu stráca dva body. V posledných piatich dueloch získala Trnava osem bodov. V minulom kole remizovala na ihrisku Dunajskej Stredy 2:2.
Podbrezová sa nachádza na 5. mieste, na konte má 14 bodov. Na štvrtý Slovan Bratislava stráca tri body. Podbrezovčania štyri kolá po sebe nevyhrali, ale v uplynulom zápase sa im to už podarilo. V Skalici zvíťazili 1:0 gólom Kováčika z 30. minúty.
Trnava figuruje na 3. priečke s 18-timi bodmi na konte. Na druhú Žilinu stráca dva body. V posledných piatich dueloch získala Trnava osem bodov. V minulom kole remizovala na ihrisku Dunajskej Stredy 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body