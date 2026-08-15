Nebyť Slovana sú stopercentní. Futbalisti Podbrezovej nezaváhali ani proti Trenčínu

Futbalisti Facebook/FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól.
Futbalisti Facebook/FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól. (Autor: Facebook / FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|15. aug 2026 o 22:24
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Domáci futbalisti sa vďaka výhre vrátili na priebežné druhé miesto v tabuľke.

Niké liga - 4. kolo

Podbrezová - Trenčín 2:1 (1:0)

Góly: 11. Chrien, 72. Šiler - 55. González

Rozhodcovia: Ruc - Juhos, Poláček, ŽK: Kováčik, Krivák, Lampreht, Chiminec, Hakobjan - Mikulaj, Skovajsa

Diváci: 768

Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák, Luka - Kováčik (88. Hakobjan), Paraj, Chyla (67. Mrvaljevič), Deml - Miljanič (59. Silagadze), Chrien (59. Chiminec), Šiler (88. Saibo)

Trenčín: Slavíček - Pavek, Križan, Diouf (15. Jovanovič), Skovajsa - Poom - Hájovský (90+2. Nadareišvili), Mikulaj - Soares, Paur, González (87. Kasana)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Podbrezovej zdolali v sobotnom stretnutí 4. kola Niké ligy AS Trenčín 2:1.

Strelecký účet v drese „Železiarov“ si otvoril Martin Chrien a na gól Pabla Gonzáleza odpovedal Radek Šiler tretím gólom v sezóne.

Podbrezová má po štyroch kolách na konte 9 bodov, jedinú stratu bodov zaznamenala proti Slovanu, kde prehrala 0:3. Trenčania minulý víkend nehrali a po dvoch remízach si pripísali prvú prehru.

Oba tímy si v prvom polčase vytvorili sľubné príležitosti na skórovanie. Hájovský sa po rýchlom protiútoku hostí dostal až k zakončeniu, no v náročnej pozícii netrafil bránu.

Domáci v 11. minúte dobre využili krídelný priestor na svojej pravej strane, Miljanič sa kľučkou dostal bližšie k bráne a prízemným centrom našiel zakončujúceho Chriena.

Po dvadsiatich minútach mal na hlave vyrovnanie González, no Slavíček pokryl jeho zakončenie.

Po zmene strán začali lepšie domáci. Najprv Kováčik nastrelil skrytým zakončením bližšiu žrď a Miljanič zlyhal v nájazde na brankára.

Skórovali však Trenčania, keď González najlepšie dosledoval centrovanú loptu do pokutového územia a volejom vyrovnal v 55. minúte.

„Železiari“ šli opäť do vedenia v 72. minúte. Krajný obranca Kováčik po priamočiarej akcii spomalil hru, počkal si na spoluhráčov a Šiler zakončil do hornej časti bránky.

Hostia si ešte počas nervózneho záveru vytvorili dve príležitosti, no ani jedno zo zakončení hlavou sa neujalo.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Zápas bol veľmi súbojový a emotívny. V kontexte celého stretnutia sme asi o ten gól minimálne nebezpečnejší boli. Trocha ma mrzí, že sme nechali súpera v hre o výsledok. Išli sme dvakrát sami na bránu a ak by sme premenili šance, mohlo to vyzerať úplne inak. Druhý gól sme napokon dali z tej menej nebezpečnej situácie. Spôsob, akým sme ho dali, je jednoznačne niečo, čo chceme v zápasoch ukazovať a čo trénujeme.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Rozhodnutie rozhodcov pri druhom góle mi príde naozaj zvláštne. Som presvedčený, že to bol ofsajd. Inak to bol skvelý zápas na vysokej úrovni proti top súperovi. Mám rešpekt voči Podbrezovej, je to talentovaný tím. Náš štart do sezóny je však katastrofálny.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Facebook/FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól.
    Futbalisti Facebook/FK Železiarne Podbrezová oslavujú gól.
    Nebyť Slovana sú stopercentní. Futbalisti Podbrezovej nezaváhali ani proti Trenčínu
    dnes 22:24
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