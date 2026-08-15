Nebyť Slovana sú stopercentní. Futbalisti Podbrezovej nezaváhali ani proti Trenčínu

Niké liga - 4. kolo
Podbrezová - Trenčín 2:1 (1:0)
Góly: 11. Chrien, 72. Šiler - 55. González
Rozhodcovia: Ruc - Juhos, Poláček, ŽK: Kováčik, Krivák, Lampreht, Chiminec, Hakobjan - Mikulaj, Skovajsa
Diváci: 768
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák, Luka - Kováčik (88. Hakobjan), Paraj, Chyla (67. Mrvaljevič), Deml - Miljanič (59. Silagadze), Chrien (59. Chiminec), Šiler (88. Saibo)
Trenčín: Slavíček - Pavek, Križan, Diouf (15. Jovanovič), Skovajsa - Poom - Hájovský (90+2. Nadareišvili), Mikulaj - Soares, Paur, González (87. Kasana)
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Futbalisti Podbrezovej zdolali v sobotnom stretnutí 4. kola Niké ligy AS Trenčín 2:1.
Strelecký účet v drese „Železiarov“ si otvoril Martin Chrien a na gól Pabla Gonzáleza odpovedal Radek Šiler tretím gólom v sezóne.
Podbrezová má po štyroch kolách na konte 9 bodov, jedinú stratu bodov zaznamenala proti Slovanu, kde prehrala 0:3. Trenčania minulý víkend nehrali a po dvoch remízach si pripísali prvú prehru.
Oba tímy si v prvom polčase vytvorili sľubné príležitosti na skórovanie. Hájovský sa po rýchlom protiútoku hostí dostal až k zakončeniu, no v náročnej pozícii netrafil bránu.
Domáci v 11. minúte dobre využili krídelný priestor na svojej pravej strane, Miljanič sa kľučkou dostal bližšie k bráne a prízemným centrom našiel zakončujúceho Chriena.
Po dvadsiatich minútach mal na hlave vyrovnanie González, no Slavíček pokryl jeho zakončenie.
Po zmene strán začali lepšie domáci. Najprv Kováčik nastrelil skrytým zakončením bližšiu žrď a Miljanič zlyhal v nájazde na brankára.
Skórovali však Trenčania, keď González najlepšie dosledoval centrovanú loptu do pokutového územia a volejom vyrovnal v 55. minúte.
„Železiari“ šli opäť do vedenia v 72. minúte. Krajný obranca Kováčik po priamočiarej akcii spomalil hru, počkal si na spoluhráčov a Šiler zakončil do hornej časti bránky.
Hostia si ešte počas nervózneho záveru vytvorili dve príležitosti, no ani jedno zo zakončení hlavou sa neujalo.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Zápas bol veľmi súbojový a emotívny. V kontexte celého stretnutia sme asi o ten gól minimálne nebezpečnejší boli. Trocha ma mrzí, že sme nechali súpera v hre o výsledok. Išli sme dvakrát sami na bránu a ak by sme premenili šance, mohlo to vyzerať úplne inak. Druhý gól sme napokon dali z tej menej nebezpečnej situácie. Spôsob, akým sme ho dali, je jednoznačne niečo, čo chceme v zápasoch ukazovať a čo trénujeme.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Rozhodnutie rozhodcov pri druhom góle mi príde naozaj zvláštne. Som presvedčený, že to bol ofsajd. Inak to bol skvelý zápas na vysokej úrovni proti top súperovi. Mám rešpekt voči Podbrezovej, je to talentovaný tím. Náš štart do sezóny je však katastrofálny.“