ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a AS Trenčín dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
15.08.2026 o 20:30
4. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
AS Trenčín
Trenčania vstúpili do nového ročníka s dvojbodovým ziskom, keď po domácej remíze 1:1 s Komárnom si rozdelili body aj s Košicami po prestrelke 3:3. O svoje prvé víťazstvo tak zabojujú už dnes, opäť na pôde súpera.
Trenčania vstúpili do nového ročníka s dvojbodovým ziskom, keď po domácej remíze 1:1 s Komárnom si rozdelili body aj s Košicami po prestrelke 3:3. O svoje prvé víťazstvo tak zabojujú už dnes, opäť na pôde súpera.
FK Železiarne Podbrezová
Hoci sa futbalisti Podbrezovej nevyznamenali v druhej fáze letnej prípravy, ligu odštartovali víťazstvom 2:0 proti Michalovciam. Následne nestačili na obhajcu majstrovského titulu Slovan Bratislava v pomere 0:3, chuť si však napravili hneď nasledujúce kolo na pôde Ružomberku, ktorý zdolali 4:1.
Hoci sa futbalisti Podbrezovej nevyznamenali v druhej fáze letnej prípravy, ligu odštartovali víťazstvom 2:0 proti Michalovciam. Následne nestačili na obhajcu majstrovského titulu Slovan Bratislava v pomere 0:3, chuť si však napravili hneď nasledujúce kolo na pôde Ružomberku, ktorý zdolali 4:1.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 4. kola Niké ligy, v ktorom sa proti sebe postaví FK Železiarne Podbrezová a AS Trenčín.
Pre obe mužstvá pôjde o druhé vzájomné vystúpenie počas tohto kalendárneho roka, keď sa spolu naposledy stretli vo februári, keď sa z víťazstva 4:0 tešila Podbrezová.
Pre obe mužstvá pôjde o druhé vzájomné vystúpenie počas tohto kalendárneho roka, keď sa spolu naposledy stretli vo februári, keď sa z víťazstva 4:0 tešila Podbrezová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body