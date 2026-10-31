Slovan v Podbrezovej nedopustil stratu bodov. K výhre ho nasmeroval Barseghjan

Hráči Slovana sa tešia z gólu
Hráči Slovana sa tešia z gólu (Autor: Facebook / ŠK Slovan Bratislava﻿)
Sportnet, TASR|31. okt 2026 o 19:56
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Bratislava triumfovala v druhom zápase za sebou.

Niké liga - 13. kolo

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:1)

Góly: 62. Deml – 41. Barseghjan, 54. Ibrahim

Rozhodovali: Dzivjak – Juhos, Zemko. ŽK: Tijani, Paraj, Mrvaljevič, Luka (všetci Podbrezová)

Diváci: 1724

Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka, Kejval – Khiminets (66. Miljanić), Kováčik (90+3 Saibo), Štefánik (66. Chyla), Tijani, Deml (87. Amoafo) – Chrien, Mrvaljevič (86. Jánoš)

Slovan: Popović – Matsuoka, Bajrić, Wimmer, Cruz – Pokorný – Barseghjan (86. Blackman), Ibrahim (74. Martínez), Gajdoš (65. Mustafić), Marcelli (65. Camara) – Šporar (74. Griger)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

V 13. kole futbalovej Niké lige potvrdil bratislavský Slovan rolu favorita a v Podbrezovej vyhral 2:1.

Natiahol tak ligovú sériu bez prehry na sedem zápasov. Domáci železiari nebodovali s ´belasými´ takmer dva a pol roka a doma nevyhrali štvrtýkrát za sebou.

Prvý polčas priniesol rušný priebeh s množstvom šancí na oboch stranách.

Po strele hosťujúceho Barseghjana spoza šestnástky sa triasla žrď, na opačnej strane z rýchleho brejku zneškodnil skvelú hlavičku Chrienovi Popović.

Ten sa neskôr zaskvel aj pri strele Mrvaljeviča presne k žrdi. Napokon skóre otvoril ešte do prestávky Barseghjan, keď spoza šestnástky z takmer 20 m namieril ľavačkou k ľavej žrdi.

Po zmene strán zvýšil na 0:2 Ibrahim. Hoci Domaniský po jeho hlavičke loptu vyrazil, Ibrahim uspel nebránený na dorážke.

Následne o osem minút znížil z úniku Deml popri Cruzovi, ale Slovan si ďalší priebeh duelu skúsene postrážil a po desiatykrát v sérii nad Podbrezovou zvíťazil.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Hráči Slovana sa tešia z gólu
    Hráči Slovana sa tešia z gólu
    Slovan v Podbrezovej nedopustil stratu bodov. K výhre ho nasmeroval Barseghjan
    dnes 19:56
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    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan v Podbrezovej nedopustil stratu bodov. K výhre ho nasmeroval Barseghjan