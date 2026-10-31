Slovan v Podbrezovej nedopustil stratu bodov. K výhre ho nasmeroval Barseghjan

Niké liga - 13. kolo
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:1)
Góly: 62. Deml – 41. Barseghjan, 54. Ibrahim
Rozhodovali: Dzivjak – Juhos, Zemko. ŽK: Tijani, Paraj, Mrvaljevič, Luka (všetci Podbrezová)
Diváci: 1724
Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka, Kejval – Khiminets (66. Miljanić), Kováčik (90+3 Saibo), Štefánik (66. Chyla), Tijani, Deml (87. Amoafo) – Chrien, Mrvaljevič (86. Jánoš)
Slovan: Popović – Matsuoka, Bajrić, Wimmer, Cruz – Pokorný – Barseghjan (86. Blackman), Ibrahim (74. Martínez), Gajdoš (65. Mustafić), Marcelli (65. Camara) – Šporar (74. Griger)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V 13. kole futbalovej Niké lige potvrdil bratislavský Slovan rolu favorita a v Podbrezovej vyhral 2:1.
Natiahol tak ligovú sériu bez prehry na sedem zápasov. Domáci železiari nebodovali s ´belasými´ takmer dva a pol roka a doma nevyhrali štvrtýkrát za sebou.
Prvý polčas priniesol rušný priebeh s množstvom šancí na oboch stranách.
Po strele hosťujúceho Barseghjana spoza šestnástky sa triasla žrď, na opačnej strane z rýchleho brejku zneškodnil skvelú hlavičku Chrienovi Popović.
Ten sa neskôr zaskvel aj pri strele Mrvaljeviča presne k žrdi. Napokon skóre otvoril ešte do prestávky Barseghjan, keď spoza šestnástky z takmer 20 m namieril ľavačkou k ľavej žrdi.
Po zmene strán zvýšil na 0:2 Ibrahim. Hoci Domaniský po jeho hlavičke loptu vyrazil, Ibrahim uspel nebránený na dorážke.
Následne o osem minút znížil z úniku Deml popri Cruzovi, ale Slovan si ďalší priebeh duelu skúsene postrážil a po desiatykrát v sérii nad Podbrezovou zvíťazil.