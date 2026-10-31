ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
31.10.2026 o 18:00
13. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Niké ligy, keď sa v rámci 13. kola stretne FK Železiarne Podbrezová a ŠK Slovan Bratislava.
Podbrezová figuruje na 5. mieste so 17 bodmi. V poslednom kole uspela v Michalovciach 4:1, hoci na domácej pôde čaká na víťazstvo už tri zápasy. Z uplynulých piatich duelov vyťažila dve výhry, remízu a dve prehry.
Slovan Bratislava drží s 24 bodmi 2. priečku. Naposledy zvíťazil v Trenčíne 2:0 a natiahol sériu bez prehry na šesť zápasov. Z posledných piatich stretnutí má na konte tri výhry a dve remízy.
Podbrezová figuruje na 5. mieste so 17 bodmi. V poslednom kole uspela v Michalovciach 4:1, hoci na domácej pôde čaká na víťazstvo už tri zápasy. Z uplynulých piatich duelov vyťažila dve výhry, remízu a dve prehry.
Slovan Bratislava drží s 24 bodmi 2. priečku. Naposledy zvíťazil v Trenčíne 2:0 a natiahol sériu bez prehry na šesť zápasov. Z posledných piatich stretnutí má na konte tri výhry a dve remízy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
3
6
3
25:23
15
P
R
R
R
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
12
2
3
7
12:23
9
P
R
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body