Podbrezová predviedla ofenzívnu šou. Ružomberok bol zrelý na uterák už po polčase

Hráči Podbrezovej oslavujú gól
Hráči Podbrezovej oslavujú gól (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
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Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 17:25
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Víťazstvo režíroval dvojgólový Chrien.

Niké liga - 13. kolo

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 4:1 (3:0)


Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Podbrezovej triumfovali na domácej pôde v 14. kole Niké ligy nad Ružomberkom vysoko 4:1.

Správu aktualizujeme.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Hráči Podbrezovej oslavujú gól
    Hráči Podbrezovej oslavujú gól
    Podbrezová predviedla ofenzívnu šou. Ružomberok bol zrelý na uterák už po polčase
    dnes 17:25
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    Domov»Futbal»Slovensko»Podbrezová predviedla ofenzívnu šou. Ružomberok bol zrelý na uterák už po polčase