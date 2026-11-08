ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
08.11.2026 o 15:30
14. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Vaňo – Štofik, Straka – Dohál – Ruc – Juhos.
Prenos
Ružomberok sa bude chcieť prostredníctvom duelu na pôde Podbrezovej priblížiť hornej šestke tabuľky. Liptáci pred týždňom doma porazili Skalicu (1:0) a majú zálusk na vytvorenie víťaznej série. Podbrezová by naopak rada odčinila domácu porážku so Slovanom Bratislava 1:2. Hoci vzájomné zápasy pred rokom 2026 boli pomerne tesné, štartom aktuálneho kalendárneho roka sa situácia zásadne zmenila. Podbrezová v posledných dvoch dueloch suverénne zvíťazila. Vo februári doma vyhrala 5:0 a v auguste na pôde Liptákov triumfovala 4:1.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 14. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FK Železiarne Podbrezová a MFK Ružomberok. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body