Pre klub je najlepšou možnosťou. Podbrezová predstavila nového trénera

Matej Čobik Ferčik.
Matej Čobik Ferčik. (Autor: FK Pohronie - facebook)
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Sportnet|12. nov 2026 o 10:44
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Vo funkcii nahradí Godála, ktorý mužstvo dočasne viedol tri zápasy.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová majú nového hlavného trénera. Stal sa ním Matej Čobík Ferčík, ktorý podpísal zmluvu do 31. decembra 2026.

Mužstvo povedie už v najbližšom ligovom kole na pôde Trenčína.

Čobík Ferčík sa na Horehronie vracia. V Podbrezovej už pôsobil ako asistent trénera, neskôr viedol ako hlavný tréner Pohronie a naposledy bol súčasťou realizačného tímu Komárna.

V Podbrezovej nahrádza Borisa Godála, ktorý ukončil trojzápasové pôsobenie v pozícii dočasného hlavného trénera.

Podľa generálneho manažéra Miroslava Poliačeka sa klub dohodol aj na rozložení kompetencií v realizačnom tíme.

„Matej pozná Podbrezovú veľmi dobre. Prišiel k nám ako mladý tréner, pôsobil na pozícii asistenta a neskôr viedol ako hlavný tréner Pohronie. Tento variant je v súčasnej situácii pre náš najlepší. Verím, že si to sadne a táto spolupráca bude fungovať,“ povedal Poliaček.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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