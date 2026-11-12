Pre klub je najlepšou možnosťou. Podbrezová predstavila nového trénera

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová majú nového hlavného trénera. Stal sa ním Matej Čobík Ferčík, ktorý podpísal zmluvu do 31. decembra 2026.
Mužstvo povedie už v najbližšom ligovom kole na pôde Trenčína.
Čobík Ferčík sa na Horehronie vracia. V Podbrezovej už pôsobil ako asistent trénera, neskôr viedol ako hlavný tréner Pohronie a naposledy bol súčasťou realizačného tímu Komárna.
V Podbrezovej nahrádza Borisa Godála, ktorý ukončil trojzápasové pôsobenie v pozícii dočasného hlavného trénera.
Podľa generálneho manažéra Miroslava Poliačeka sa klub dohodol aj na rozložení kompetencií v realizačnom tíme.
„Matej pozná Podbrezovú veľmi dobre. Prišiel k nám ako mladý tréner, pôsobil na pozícii asistenta a neskôr viedol ako hlavný tréner Pohronie. Tento variant je v súčasnej situácii pre náš najlepší. Verím, že si to sadne a táto spolupráca bude fungovať,“ povedal Poliaček.