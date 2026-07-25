ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
25.07.2026 o 20:30
1. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0)
19' minúta
Prebiehajúci
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Roszbeck, Vitko..
Prenos
19
Karlo Miljanić vo výskoku zachytil odkop Volanakisa. Michalovce budú zahrávať autové vhadzovanie.
17
Deml si vylámal zuby na hosťujúcom kapitánovi Pauschekovi, ktorý v plnej miere uplatnil svoje skúsenosti.
16
Matúš Rusnák sa rozhodol pre tvrdý a strieľaný center na bránu. Šilerovi chýbalo niekoľko krokov, aby uzavrel priestor pri zadnej žrdi.
15
Veľká škoda, že štadión na Horehroní je prakticky vyľudnený. Určite by si zápas zaslúžil poriadnu a adekvátnu návštevu. Štvrťhodina za nami.
14
Ondřej Deml sa z ničoho nič ocitol pred brankárom Jakubechom! Podbrezová si išla po vedúci gól! Situácii predchádzal signál železiarov!
14
Zápasnícky súboj vyhodnotený ako nedovolený a ide o veľmi správne rozhodnutie rozhodcu Kráľoviča. Mihhailov týmto štýlom obmedzil Šimona Faška.
12
Martin Trnovský načas vystúpil zo svojej brány na hranicu veľkého vápna. Ujal sa lopty a okamžite ju vhodením poslal do hry.
11
Jakub Luka s krížnym nakopom, ktorý si neprebral Radek Šiler. Na túto loptu dokázal reagovať dobre postavený Park.
10
Lukáš Pauschek zaznamenal skvelú strelu a jeho niekdajší kolega zo Slovana brankár Trnovský sa zaskvel! Strela Michalovčana mu vyprášila rukavice!
9
Mashike rozprestrel hru cez pravé krídlo, kde mal Brosnana. Jeho kľučky však neplatili na súperovu defenzívu, následný odraz lopty dostal na kopačku Lemishko. Zemplín získal roh.
8
Zaujímavá lopta do pokutového územia. Silagadze z priameho kopu hľadal v ohni Luku. Pochvala pre obranu Michaloviec.
6
Cottrellov zákrok pred vlastným pokutovým územím prišiel o sekundičku neskôr. Chyla tak vystrelil, hoci strela nebola razantná. Jakubech bol na mieste.
5
Podbrezová mala k dispozícii úvodný rohový kop. Kapitán Luka hlavou sklepol vysoký center, ale Vincent Chyla nepredviedol gólovú koncovku zvnútra šestnástky.
4
Zemplín posielal nakop na útočnú polovicu. V pláne bolo nájsť Mashikeho. Bývalý útočník Komárna presvedčil o svojich kvalitách a podpísal kontrakt.
3
Volanakis sa vysunul spoza Miljanića, pre ktorého sú to prvé minúty v drese Podbrezovej po výmene za Palumetsa. Estónec putoval do Košíc.
2
Michalovčania museli hromadne šprintovať dozadu. Hrozil totiž zaujímavý útok domácich železiarov. Nakoniec to bol len pretiahnutý center bez nájdenia adresáta.
1
Podbrezová zaznamenala neúspešnú rozohrávku. Prudká centrovaná lopta smerujúca na ľavú stranu prešla až za postrannú čiaru.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Železiarne Podbrezová: Trnovský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Rusnák, Š. Faško, Chyla, Deml – Silagadze – Šiler, Miljanić.
Náhradníci: Domaniský – Chrien, Hakobjan, Khiminets, Kováčik, Kpozo, Mrvaljevič, Paraj, Saibo.
Tréner: Štefan Markulík.
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Pauschek (C), Park, Volanakis, Čurma – Cottrell, Mihhailov – Lemishko, Taylor-Hart, Brosnan – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dula – Kalemi, Korba, Zubairu, Záhradník, Malík.
Tréner: Anton Šoltis.
Rozhodca: Kráľovič – Roszbeck, Vitko.
FK Železiarne Podbrezová: Trnovský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Rusnák, Š. Faško, Chyla, Deml – Silagadze – Šiler, Miljanić.
Náhradníci: Domaniský – Chrien, Hakobjan, Khiminets, Kováčik, Kpozo, Mrvaljevič, Paraj, Saibo.
Tréner: Štefan Markulík.
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Pauschek (C), Park, Volanakis, Čurma – Cottrell, Mihhailov – Lemishko, Taylor-Hart, Brosnan – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dula – Kalemi, Korba, Zubairu, Záhradník, Malík.
Tréner: Anton Šoltis.
Rozhodca: Kráľovič – Roszbeck, Vitko.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola Niké ligy sezóny 2026/27 medzi FK Železiarne Podbrezová a MFK Zemplín Michalovce.
FK Železiarne Podbrezová
Až osem prípravných zápasov hrala Podbrezová počas letnej prípravy. Bilancia je vyrovnaná – štyri výhry a štyri prehry. Zverenci trénera Štefana Markulíka zvládli generálku s Liptovským Mikulášom, aj keď boli nútení otáčať výsledok v druhom polčase. V priebehu leta najviac rezonoval prestup Rolanda Galčíka do Portugalska. Zmluvu podpísal s klubom Rio Ave.
MFK Zemplín Michalovce
Zemplín prišiel o dôležitého hráča Huga Ahla, ktorý zamieril do Česka, hoci sa v súvislosti s jeho menom spájalo aj Škótsko. Skončili aj Danko, Ramos či Matúš Begala. Smerom dnu sa podarilo angažovať mladíka Korbu zo Slávie Košice. Ako posilu môžeme označiť Elvisa Mashikeho. Ten v poslednej sezóne patril KFC Komárno.
FK Železiarne Podbrezová
Až osem prípravných zápasov hrala Podbrezová počas letnej prípravy. Bilancia je vyrovnaná – štyri výhry a štyri prehry. Zverenci trénera Štefana Markulíka zvládli generálku s Liptovským Mikulášom, aj keď boli nútení otáčať výsledok v druhom polčase. V priebehu leta najviac rezonoval prestup Rolanda Galčíka do Portugalska. Zmluvu podpísal s klubom Rio Ave.
MFK Zemplín Michalovce
Zemplín prišiel o dôležitého hráča Huga Ahla, ktorý zamieril do Česka, hoci sa v súvislosti s jeho menom spájalo aj Škótsko. Skončili aj Danko, Ramos či Matúš Begala. Smerom dnu sa podarilo angažovať mladíka Korbu zo Slávie Košice. Ako posilu môžeme označiť Elvisa Mashikeho. Ten v poslednej sezóne patril KFC Komárno.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
2
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
9
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body