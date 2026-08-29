Dva rýchle góly im nestačili. Košičania mali našliapnuté na výhru, no Podbrezová sa nevzdala

Niké liga - 6. kolo
Podbrezová - Košice 2:2 (0:2)
Góly: 48. Khymenets, 64. Kováčik - 41. Palumets, 45+5. Kakay
ČK: 77. Damjanovic (Košice)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
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Futbalisti Podbrezovej remizovali v zápase 6. kola najvyššej Niké ligy na domácom trávniku s Košicami 2:2.
Hostia viedli už o dva góly, no Podbrezová v druhom polčase zapla naplno a vyrovnala stav.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body