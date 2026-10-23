Koniec po dvoch rokoch. Podbrezová sa rozhodla prepustiť trénera

Vedenie FK Železiarne Podbrezová sa rozhodlo pre zmenu a futbalistov účastníka Niké ligy už nepovedie tréner Štefan Markulík.
Mužstvo dočasne preberie doterajší asistent Boris Godál, pričom realizačný tím zostáva v pôvodnom zložení. Klub o tom informoval v piatok na svojom webe.
Markulík najprv pôsobil v Podbrezovej od roku 2021 ako asistent Romana Skuhravého. Skúsenosti nazbierané od svojho príchodu využil pri prebratí mužstva v septembri 2024.
„Železiari“ sa pod jeho vedením dvakrát prebojovali do prvej šestky a zahrali si skupinu o titul. V aktuálnej tabuľke najvyššej súťaže im po 11 zápasoch patrí so 14 bodmi siedme miesto. V dvoch dueloch po skončení reprezentačnej prestávky najprv podľahli doma Trnave 1:3 a v nedeľu prehrali v Banskej Bystrici gólom z 90. minúty 0:1.
Markulík je od júla tohto roka súčasťou realizačného tímu Vladimíra Weissa st. pri kormidle slovenskej reprezentácie.
„Chcem sa Štefanovi Markulíkovi úprimne poďakovať za všetku prácu, ktorú pre náš klub odviedol. Počas svojho pôsobenia preukázal vysokú mieru profesionalizmu, odbornosti a stal sa výraznou persónou nášho klubu.
Rozhodnutie nebolo vôbec jednoduché, ale som presvedčený, že v tejto chvíli je to správny krok pre ďalšie napredovanie mužstva,“ povedal podľa webovej stránky Podbrezovej generálny manažér Miroslav Poliaček.