Komárno siahalo na prvý triumf v sezóne. Proti Podbrezovej však doplatilo na vylúčenie

Futbalisti KFC Komárno.
Futbalisti KFC Komárno. (Autor: Facebook KFC Komárno)
Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 18:52
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Červenú kartu videl v 61. minúte Filip Kiss.

Niké liga - 8. kolo

Podbrezová - Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 71. Štefánik – 11. Domonkos

Rozhodovali: Smolák – Roszbeck, Poruban, ŽK: Lampreht – Kiss, Sylvestr. ČK: 61. Kiss (Komárno) po 2 ŽK

Diváci: 676

Podbrezová: Domaniský – Luka, Krivák (65. Š. Faško), Lampreht – Kováčik, Paraj, Chyla (65. Miljanič), Chiminec (46. Štefánik) – Chrien, Mrvaljevič (80. Silagadze), Deml

Komárno: Pindroch – Krčík (90.+1 Akinwande), Pillár, Špiriak, Šmehyl – Kiss, Domonkos – Masaryk (64. Vlasenko), Žák, Bernát (80. Gavrylenko) – Sylvestr (80. Ganbayar)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Podbrezovej remizovali v 8. kole Niké ligy na svojom ihrisku s Komárnom 1:1 a dostali sa na piatu priečku v tabuľke.

Nevyhrali však už vo štvrtom ligovom zápase za sebou. Tím z južného Slovenska zaknihoval piatu remízu v sezóne a stále na víťazstvo čaká.

Do vedenia išli hostia už v 11. minúte, keď sa ujal polovysoký center Bernáta z ľavej strany a následná hlavička Domonkosa na päťke bola presná.

Domáci mali do polčasu šance na vyrovnanie, najmä Kováčik, pričom po jednom jeho centri si Pillár takmer zrazil loptu do vlastnej brány, skončila na brvne.

Pindroch potom ešte vychytal Mrvaljeviča v úniku. Po zmene strán mohlo byť 0:2, keď po rohu Pillár hlavičkoval do žrde.

Po hodine hry inkasoval červenú kartu po druhej žltej Kiss a Podbrezová početnú výhodu pretavila do vyrovnania krížnou strelou Štefánika z ľavej strany šestnástky.

Šancu na obrat zmaril Kováčikovi skvelým zákrokom Pindroch.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti KFC Komárno.
    Futbalisti KFC Komárno.
    Komárno siahalo na prvý triumf v sezóne. Proti Podbrezovej však doplatilo na vylúčenie
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