Komárno siahalo na prvý triumf v sezóne. Proti Podbrezovej však doplatilo na vylúčenie

Niké liga - 8. kolo
Podbrezová - Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 71. Štefánik – 11. Domonkos
Rozhodovali: Smolák – Roszbeck, Poruban, ŽK: Lampreht – Kiss, Sylvestr. ČK: 61. Kiss (Komárno) po 2 ŽK
Diváci: 676
Podbrezová: Domaniský – Luka, Krivák (65. Š. Faško), Lampreht – Kováčik, Paraj, Chyla (65. Miljanič), Chiminec (46. Štefánik) – Chrien, Mrvaljevič (80. Silagadze), Deml
Komárno: Pindroch – Krčík (90.+1 Akinwande), Pillár, Špiriak, Šmehyl – Kiss, Domonkos – Masaryk (64. Vlasenko), Žák, Bernát (80. Gavrylenko) – Sylvestr (80. Ganbayar)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Podbrezovej remizovali v 8. kole Niké ligy na svojom ihrisku s Komárnom 1:1 a dostali sa na piatu priečku v tabuľke.
Nevyhrali však už vo štvrtom ligovom zápase za sebou. Tím z južného Slovenska zaknihoval piatu remízu v sezóne a stále na víťazstvo čaká.
Do vedenia išli hostia už v 11. minúte, keď sa ujal polovysoký center Bernáta z ľavej strany a následná hlavička Domonkosa na päťke bola presná.
Domáci mali do polčasu šance na vyrovnanie, najmä Kováčik, pričom po jednom jeho centri si Pillár takmer zrazil loptu do vlastnej brány, skončila na brvne.
Pindroch potom ešte vychytal Mrvaljeviča v úniku. Po zmene strán mohlo byť 0:2, keď po rohu Pillár hlavičkoval do žrde.
Po hodine hry inkasoval červenú kartu po druhej žltej Kiss a Podbrezová početnú výhodu pretavila do vyrovnania krížnou strelou Štefánika z ľavej strany šestnástky.
Šancu na obrat zmaril Kováčikovi skvelým zákrokom Pindroch.