Podbrezová mala početnú prevahu a šance, no získala iba bod. Kapitán: Niekedy je aj taký futbal

Futbalisti Podbrezovej v ôsmom kole Niké ligy remizovali na domácej pôde s Komárnom 1:1 a nevyhrali už štvrtý zápas po sebe.
V nedeľu večer boli k trom bodom blízko, keďže od 61. minúty hrali v početnej prevahe o jedného hráča po vylúčení hosťujúceho Kissa. Lenže za stavu 0:1 skórovali iba raz a druhý gól, znamenajúci obrat, z množstva šancí nepridali.
Do druhého polčasu nastúpil už aj uzdravený kapitán Podbrezovej Samuel Štefánik.
Štefánik: Som rád, že som na trávniku
Práve on vyrovnal na 1:1, ale po zápase nebol príliš pozitívne naladený na tému zisku bodu, keď povedal: „Sú to zmiešané pocity.
Som rád, že som na trávniku po dlhšej dobe a podarilo sa mi dať aj gól, ale to nie je až také podstatné, lebo mali sme tam priestor ešte dvadsať minút, aby sme duel otočili v prevahe o jedného hráča. Mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazstva.“
Štefánik nastúpil v tejto sezóne na svoj prvý ligový zápas a hneď sa zapísal do streleckej listiny.
Po remíze uznal aj kvalitu súpera: „Komárno je nepríjemným súperom, jeho hráči hrali veľmi dobre, aj keď mali o jedného menej, tak boli stále nepríjemní, nebezpeční. Avšak myslím si, že tie šance sme mali premeniť, takže neberieme tú remízu.
Spravili sme dosť pre to, aby sme vyhrali, ale niekedy je aj taký futbal, že sa to nestane. Musíme rešpektovať aj ako Komárno hralo.“
VIDEO: Štefánik po zápase
Futbalisti Komárna zaknihovali piatu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čakajú. S piatimi bodmi sú na desiatej priečke, ale rovnaký počet majú aj predposledný Ružomberok a posledný Trenčín.
V Podbrezovej bol tím z juhu Slovenska veľmi blízko k výhre, ale po vylúčení Kissa si situáciu po hodine hry výrazne skomplikoval.
Mohli sme pridať aj druhý gól, uviedol Domonkos
„Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas sme hrali celkom fajn, no škoda prechodov, ktoré nám nevyšli.
Mohli sme z nich pridať aj druhý gól. Musím však priznať, že aj súper mal dosť šancí,“ vravel po stretnutí strelec jediného gólu Komárna v Podbrezovej Kristóf Domonkos, ktorý predtým skóroval naposledy ešte 4. mája 2025, a to v drese Ružomberka proti Dukle.
Za Komárno zaznamenal prvý ligový gól, ku ktorému uviedol: „Cítil som, že je tam voľný priestor a tušil som, že Bernát tam pošle center. Tak som tam nabehol a trafil som to hlavou.
Veľmi ma teší gól po dlhom čase, ale bol by som radšej, ak by sme to potvrdili nejakým víťazstvom. Ťažko sa však hrá, keď vám v 60-tej minúte vylúčia hráča. Napokon je aj remíza dobrá.“
Aj Domonkosa trápi, že jeho tím ešte v aktuálnej sezóne nevyhral. „Musíme streliť viac gólov ako súper, inak nevyhráme,“ dodal pragmaticky.