Niké liga - 16. kolo
Pobdrezová - Dunajská Streda 1:1 (0:1)
Góly: 80. Deml - 17. Trusa
Rozhodcovia: Ziemba - Štrbo, Straka
ŽK: Lampreht
Podbrezová: Rehák - Paraj, Lampreht, Kejval - Chiminec (79. Chyla), Štefánik, Tijani (90.+3 Oravec), Deml (86. Saibo) - Kováčik - Chrien (86. Miljanič), Mrvaljevič (46. Momoh)
DAC: Filipe - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (79. Sylla), Ouro (90. Gruber), Bationo, Ramadan - Trusa (78. Šafranko), Udvaros (66. Diongue)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v sobotňajšom stretnutí 16. kola Niké ligy na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:1 a prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu.
Už istí jesenní majstri z Dunajskej Stredy odštartovali duel ideálne a v 17. minúte sa ujali vedenia, keď Kapanadzeho center poslal do siete ich najlepší strelec Trusa.
Ten zaznamenal už dvanásty gól v prebiehajúcej sezóne a je na čele tabuľky kanonierov. Šance však mali aj domáci a dočkali sa desať minút pred koncom, keď vyrovnal Deml.
Dunajská tak prišla o sedemzápasovú víťaznú sériu v lige, ale stále je bez prehry. Na čele má osembodový náskok pred druhou Žilinou, tretí Slovan stráca 11 bodov, no mal k dobru večerný duel s Košicami.
Podbrezová natiahla sériu bez prehry na tri stretnutia a priebežne figuruje na 5. mieste.