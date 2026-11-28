Futbalisti Dunajskej Stredy stratili body po siedmich víťazstvách v rade. V 16. kole Niké ligy DAC iba remizoval v Podbrezovej 1:1. Stále sú však nezdolaní.
Dunajskostredčania viedli od 17. minúty gólom Mateja Trusu, pre ktorého to bol už dvanásty presný zásah v sezóne.
Podbrezová však mala niekoľko sľubných šancí na vyrovnanie, dvakrát trafila aj konštrukciu brány.
Konečný výsledok stanovil napokon v 80. minúte Ondřej Deml. 21-ročný český záložník zaznamenal piaty gól v piatom súťažnom zápase za sebou.
Nohami na zemi
V Niké lige skóroval proti Slovanu, Ružomberku, Trenčínu a teraz Dunajskej Strede, k tomu pridal aj jeden gól v pohárovom zápase so Zlatými Moravcami.
„Za druhý polčas by sme si zaslúžili aj tri body. Samozrejme, nie je náhoda, že DAC je prvý v tabuľke, ale za výkon v druhom polčase som pyšný na celý tím,“ vravel strelec domácich.
„Mám formu a som za to rád. Predtým som štrnásť zápasov nemal ani bod, teraz som dal gól v piatich zápasoch po sebe. Ale som oboma nohami na zemi,“ zdôraznil futbalista Podbrezovej.
Železiari neprehrali už tretí ligový zápas po sebe.
„Takto som si tento zápas predstavoval, až na to, že sme dostali prvý gól,“ skonštatoval po stretnutí tréner Podbrezovej Matej Čobík Ferčík.
Mužstvo zatiaľ viedol v dvoch súťažných zápasoch a v oboch sa zrodila remíza.
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - DAC
Remíza je zaslúžená
„Chceli sme sa presadiť svojou hrou a to sme splnili. Dunajská Streda mala pasáže, keď sme boli postavení v hlbšom bloku, ale nespravili sme viac chýb ako súper. Škoda, že to nedopadlo za tri body, ale remíza je asi zaslúžená,“ vravel tréner domácich.
„Energiu doniesli aj striedajúci hráči. Kĺzali sa, šmýkali, jazdili jeden za druhého,“ vyzdvihol.
Podbrezová mohla vyrovnať už skôr. Samuel Štefánik v prvom polčase nastrelil pravú žrď a približne štvrťhodinu pred koncom trafil brvno. Medzitým mal gól na kopačkách aj Francis Momoh, ktorý bol sám pred bránou, no netrafil loptu.
„Dôležité bolo nechať mužstvo hrať naďalej to, čo sme hrali, aby nepremenená šanca nedala hráčov psychicky dole,“ prízvukoval Čobík Ferčík.
„Nie je ľahké nastaviť hlavu hráčom tak, aby naďalej pokračovali v intenzite,“ doplnil.
Sú radi, že neprehrali
Tréner Dunajskej Stredy Robert Klauss sa musel zaobísť bez zraneného Giorgiho Gaguu a Simena Jukleroda. Namiesto nich sa v základnej zostave Nathan Udvaros a Tsotne Kapanadze.
„Prvý polčas bol ako-tak v poriadku, strelili sme aj vedúci gól a mali sme situácie, v ktorých sme potrebovali viac ostrosti. Druhý polčas sme nemali pod kontrolou. Prehrávali sme súboje, chýbala nám agresivita a iba sme reagovali na to, čo sa dialo,“ vravel po zápase Klauss.
Pochválil aj súpera. „Domáci podali veľmi dobrý výkon. Majú veľkú kvalitu a dobre štruktúrovaný tím. Gól si minimálne zaslúžili a my môžeme byť radi, že sme neprehrali,“ zdôraznil tréner mužstva zo Žitného ostrova.
Keďže Slovan doma zdolal Košice, náskok Dunajskej Stredy na čele tabuľky je aktuálne osem bodov.
Už pred týždňom sa však rozhodlo, že DAC je istým jesenným majstrom.
Do konca jesennej časti ostávajú dve kolá. O týždeň hrá DAC doma so Skalicou, kým Slovan cestuje do Michaloviec a o dva týždne privítajú belasí práve Dunajskú Stredu.