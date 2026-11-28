Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
28.11.2026 o 15:30
16. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Štrbo, Straka – Libiak – Kružliak – Hrmo.
Prenos
Podbrezová sa po výmene trénera ďalej snaží poistiť si svoju pozíciu v rámci hornej šestky súťaže. Po reprezentačnej prestávke nevyhrala, no získala aspoň bod. Na pôde Trenčína totiž remizovala 2:2. To Dunajská Streda potvrdila úlohu favorita proti Komárnu (3:0) a udržala si desaťbodový náskok na čele tabuľky pred Slovanom Bratislava a Žilinou. Prvý vzájomný duel oboch súperov v tejto sezóne sa hral na ihrisku DAC a pre Podbrezovú dopadol katastrofálne – Dunajskostredčania vyhrali 5:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 16. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FK Železiarne Podbrezová a FK DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
13
2
0
45:9
41
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
9
4
2
33:15
31
V
R
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
9
4
2
39:27
31
V
V
V
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
25:26
21
R
V
P
V
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
4
7
4
33:27
19
R
P
V
P
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
4
2
9
14:29
14
P
P
P
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
2
7
6
13:20
13
P
V
V
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
3
9
13:30
12
P
P
V
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
5
8
16:29
11
R
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body