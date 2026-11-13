Záchranná misia za tučné odstupné. Potápajúci sa Manchester oficiálne povedie Pochettino

Mauricio Pochettino je novým trénerom futbalistov Manchestru United. Päťdesiatštyriročný Argentínčan opustí lavičku reprezentácie USA, s ktorou mal pôvodne zmluvu až do MS 2030.
Vo funkcii nahradí Michaela Carricka, ktorého vedenie anglického klubu odvolalo vo štvrtok po najhoršom ligovom štarte tímu za uplynulých 40 rokov.
Klub vo vyhlásení na svojom webe neuviedol dĺžku kontraktu, no podľa tamojších médií sa mali obe strany dohodnúť na zmluve do konca sezóny 2028/2029.
Súčasný zamestnávateľ Pochettina získa kompenzáciu vo výške 10 miliónov dolárov a ďalšie 2 milióny dostane v súvislosti s odchodom jeho trénerského tímu.
Do Anglicka by ho mal nasledovať aj jeho dlhoročný asistent Jesus Perez. Ďalší zápas United po reprezentačnej prestávke je na programe 22. novembra proti Liverpoolu na štadióne Anfield.
Klub z Manchestru informoval, že Pochettino prevezme funkciu 18. novembra po splnení povinností s národným tímom USA. V sobotu a v noci na stredu povedie reprezentáciu vo štvrťfinálových zápasoch Ligy národov CONCACAF proti Haiti.
Aktuálne osemnásty tím Premier League zintenzívnil snahu o získanie argentínskeho trénera začiatkom tohto týždňa, keď oficiálne kontaktoval futbalovú federáciu USA. S Carrickom sa rozlúčil klub vo štvrtok.
Pochettino už dlho túžil viesť United. Predtým v Anglicku pôsobil v Southamptone, Tottenhame a aj v Chelsea. Na lavičku USA prišiel v septembri 2024 a proti Haiti ešte môže vylepšiť svoju bilanciu 21 víťazstiev, 12 prehier a dvoch remíz v 35 zápasoch.