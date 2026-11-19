Futbalový tréner Mauricio Pochettino dorazil v stredu do tréningového zázemia Manchestru United.
Ešte v noci na stredu pritom viedol vo svojom poslednom zápase americkú reprezentáciu proti Haiti.
Po prílete sa urýchlene presunul do tréningového centra, keďže bude United viesť už v nedeľu na pôde Liverpoolu.
„Je vzrušujúce tu byť. Je to pocta a privilégium. Teším sa, keď začnem pracovať,“ citovala Pochettina agentúra AFP.
Vo videu smerom k fanúšikom veľkoklubu neskôr uviedol: „Teším sa, keď vás stretnem. Počul som o vás veľa dobrých vecí.
Dúfam, že spoločnou prácou vám prinesieme radosť. Táto sezóna bude výnimočná z hľadiska podpory a boja našich hráčov na ihrisku o výsledky, ktoré si zaslúžime.“
Príchod Pochettina bol oznámený v piatok, 24 hodín po odchode jeho predchodcu Michaela Carricka. Ten prišiel po najhoršom vstupe „červených diablov“ do sezóny od ročníka 1986/1987.
Zmluva nového trénera, ktorý predtým pôsobil aj v Tottenhame a Chelsea, by mala platiť do konca sezóny 2028/2029.
Manchester United sa aktuálne nachádza v tabuľke anglickej Premier League až na zostupovom 18. mieste, keď v 10 zápasoch získal iba 8 bodov.
Nedeľnému súperovi Liverpoolu patrí v tabuľke štvrté miesto.