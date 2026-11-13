Old Trafford spozná nového šéfa. Nový tréner Man United má zmluvu na stole

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino (Autor: TASR/AP)
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TASR|13. nov 2026 o 12:47
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Manchester vykúpil nového trénera od terajšieho zamestnávateľa za 12 miliónov.

Aktuálne najvážnejší kandidát na nového trénera Manchestru United Mauricio Pochettino má údajne s anglickým tímom podpísať zmluvu na dva a pol roka.

V piatok o podrobnostiach kontraktu pre nástupcu Michaela Carricka informoval portál The Athletic.

O Carrickovom konci sa po zlom štarte United hovorilo už niekoľko týždňov a v pondelok sa objavili prvé informácie o tom, že by finálne rozhodnutie malo padnúť v stredu. Klub napokon oficiálne oznámil jeho koniec na lavičke vo štvrtok.

Pochettino, ktorý momentálne vedie reprezentáciu USA a len pred tromi mesiacmi podpísal zmluvu až do MS 2030, už dlhšie túžil po angažmáne v United. Ešte predtým, než zamieri do Manchestru, bude v sobotu a v noci na stredu viesť USA vo štvrťfinálových zápasoch Ligy národov CONCACAF proti Haiti.

Oficiálne oznámenie by mohol klub podľa dostupných informácií zverejniť už v piatok. Argentínčan sa deň pred úvodným zápasom proti Haiti zúčastní na tlačovej konferencii v tréningovom centre USA od 15.15 SEČ.

Súčasný zamestnávateľ Pochettina získa kompenzáciu vo výške 10 miliónov dolárov a ďalšie 2 milióny dostane v súvislosti s odchodom jeho trénerského tímu.

Tamojšia federácia sa zároveň pokúša presvedčiť bývalého kouča Manchestru City Pepa Guardiolu, ktorý je na čele ich zoznamu v prípade odchodu Pochettina.

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