Veľké problémy pred dôležitým zápasom, zostavu Sloveniek výrazne ovplyvní maródka

SENEC. Slovenské futbalové reprezentantky čaká dôležitý dvojzápas kvalifikácie ME proti Srbsku (31. mája v Belehrade a 4. júna v Trnave) a realizačný tím musí riešiť početnú maródku.

"Zranenia výrazne ovplyvnia skladbu oproti predošlým zostavám. Pracujeme s tým, momentálne nastavujeme optimálnu zostavu, ktorá by mohla nastúpiť.

Srbky začali kvalifikáciu bezgólovou remízou so Škótkami, Izraelčanky zdolali 4:2 a patrí im prvé miesto v tabuľke. Vplyvom zranení sa rola favoritiek presúva práve na hráčky z Balkánu.

Slovenky majú po dvoch dueloch na konte jedno víťazstvo nad Izraelom (2:0) a tesnú prehru so Škótskom (0:1).

"Nomináciu som vôbec nečakala, keďže iba teraz som skončila v devätnástke. Som za to veľmi vďačná, je super pocit byť na ihrisku s babami, ku ktorým som vzhliadala ako malé dievča."

"Chceme vyhrať každý zápas a verím, že sa nám to podarí aj napriek absenciám.

"Ak by sme boli v kompletnom zložení, tak si myslím, že by sme boli zhruba porovnateľní. Aj v poslednom meraní síl to bol vyrovnaný zápas, hrali sme s nimi 0:0.

Sú to Srbky, veľmi dôrazné, technické a futbalové. Každý najbližší duel určuje vývoj skupiny," vyjadril sa Švihorík, ktorý spolu s hlavným kormidelníkom Petrom Kopúňom bude musieť uvažovať aj o nasadení menej skúsených hráčok či debutantiek:

"Treba povedať, že mladé hráčky sú veľmi šikovné a chcú sa pobiť o miesto. Na druhej strane je to pre nich aj pre nás výzva.

Keď si zoberieme, že nám vypadlo šesť hráčok a teraz máme jeden drobný šrám, tak je šanca, že nastúpia.

Netvrdím, že od začiatku, aj keď možno áno. Do zápasu je však ešte dosť času a pracujeme na tom."