Nešťastie v Nórsku. Počas zápasu sa pod fanúšikmi prepadla tribúna, hlásia zranených

Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna
Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna (Autor: X/GlobalWire)
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Sportnet|8. nov 2026 o 19:02
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Jeden fanúšik skončil v nemocnici.

Zápas nórskej Eliteserien medzi Tromsö a Bodö/Glimt v nedeľu prerušil vážny incident v sektore hostí.

Časť tribúny na štadióne Romssa Arena sa prepadla a niekoľko fanúšikov Bodö/Glimt spadlo pod konštrukciu.

Podľa nórskej verejnoprávnej stanice NRK štyria z nich potrebovali lekárske ošetrenie a jeden skončil v nemocnici. Televízia TV 2 uviedla, že ostatní zostali bez zranení. Zápas sa po prerušení následne dohral.

K incidentu došlo v 41. minúte, keď husto pršalo. Brankár hostí Nikita Haikin si ako jeden z prvých všimol, že sa na tribúne deje niečo zlé, a zmätene mával na rozhodcu Olu Hobbera Nilsena. Ten hru okamžite zastavil.

Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna
Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna (Autor: X/ Kapitano Sports)

Hráčov oboch tímov poslali do šatní. Pod tribúnu sa rýchlo dostali záchranári a krátko nato dorazila aj sanitka.

Na tribúne stáli stovky ľudí

Na tribúne pre hostí pritom podľa agentúry NTB stálo okolo 600 ľudí. Fanúšikovia stáli a skákali, keď sa konštrukcia pod nimi prepadla, opísal jeden z priaznivcov Bodö/Glimt pre NRK.

Podľa polície dvaja ľudia skutočne prepadli, dvaja ďalší možno zliezli dole sami, aby pomohli. Médiá spočiatku uvádzali aj počty až päť osôb.

Klub Tromsö hovoril v oficiálnom vyhlásení o „vážnom incidente“. Výkonný riaditeľ klubu William Frantzen označil udalosť za smutnú a dramatickú a sľúbil, že klub preskúma, ako k nej mohlo dôjsť.

Situáciu bude vyšetrovať polícia

Polícia k veci otvorila trestné konanie a uviedla, že nehoda bude predmetom vyšetrovania. Otázky o konštrukcii a údržbe podľa nej musí zodpovedať organizátor, respektíve vlastník štadióna.

Fanúšikov hostí presunuli zo stojacej tribúny do inej časti arény a postihnutý sektor uzavreli. Podľa komentátora TV 2 Robina Grova bola dojímavá reakcia domácich priaznivcov, ktorí hosťom urobili miesto.

Zároveň dodal, že je neuveriteľné, aby sa v roku 2026 niekto prepadol cez tribúnu.

Zápas pokračoval až po konzultáciách s Nórskym futbalovým zväzom, zástupcami Bodö/Glimt, fanúšikmi, políciou a organizátormi.

Hostia, ktorí hrajú v tejto sezóne aj Ligu majstrov, napokon zvíťazili 2:0. Po 26 kolách tak vyrovnali bodový zisk lídra ligy Viking.

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Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna
Počas zápasu Tromsö - Bodö/Glimt sa prepadla tribúna
Nešťastie v Nórsku. Počas zápasu sa pod fanúšikmi prepadla tribúna, hlásia zranených
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