Plzeň spochybnila červenú kartu pre Vavra, potom správu stiahla. Dôvod nezverejnila

Český futbalový klub FC Viktoria Plzeň vo štvrtok na svojom webe oznámil, že podal protest proti červenej karte, ktorú videl slovenský obranca Denis Vavro v závere stredajšieho duelu českej ligy na pôde Hradca Králové.
Klub však krátko nato správu zo svojich komunikačných kanálov stiahol. Duel, ktorý sa skončil remízou 0:0, 30-ročný reprezentačný obranca nedohral po zákroku z 90. minúty na Abdullahiho Umara.
Vavro skočil do sklzu v plnej intenzite na polovici ihriska s mierne zdvihnutou špičkou nohy rovno do dráhy 19-ročného Nigérijčana.
Ten nadskočil, aby sa zákroku vyhol, čím zabránil bolestivejšiemu kontaktu. Samotný stret bol napokon jemnejší ako mohol byť, keďže sa mu Umar vyhol.
VIDEO: Zostrih zápasu, zákrok Vavra od 1:55 min
Hlavný arbiter Dalibor Černý si aj po pozretí videa stál za svojím verdiktom na základe úmyslu a intenzity, s akou išiel Vavro prerušiť akciu bez záujmu čistým spôsobom zasiahnuť loptu.
„Nesúhlasíme s posúdením zákroku nášho hráča a následným udelením červenej karty za surovú hru.
Nespochybňujeme to, že sa hráč pri pokuse zahrať loptu dopustil priestupku, domnievame sa však, že charakter zákroku a hlavne jeho spôsob a intenzita v žiadnom prípade nenaplňujú kritériá surovej hry,“ povedal pre web Viktorie hovorca klubu Václav Hanzlík s tým, že podľa klubu zákrok odpovedal napomenutiu žltou kartou.
„Žiadame teda disciplinárnu komisiu o preskúmanie situácie a prehodnotenie disciplinárnej kvalifikácie zákroku,“ dodal hovorca.
Plzenský klub ale vo štvrtok popoludní krátko po zverejnení správu stiahol a dôvod ani informácie o ďalšom postupe v tom čase nezverejnil.
Český iSport.cz však informoval, že sťažnosť bola v pondelok popoludní dopísaná aj do zápasu, kde je súčasťou oficiálnej správy zo stretnutia.