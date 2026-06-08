Vojna vo vedení FIFA pokračuje. Platini ženie Infantina pred súd už tretíkrát

Michel Platini
Michel Platini (Autor: TASR/Keystone via AP)
ČTK|8. jún 2026 o 20:24
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Legendárny Francúz s predchádzajúcimi dvomi trestnými oznámeniami neuspel.

Bývalý predseda Európskej futbalovej únie UEFA Michel Platini tretíkrát podal trestné oznámenie na súčasného predsedu medzinárodnej federácie FIFA Gianniho Infantina.

Informovala o tom agentúra AFP. V oboch predchádzajúcich prípadoch v rokoch 2018 a 2021 Platini neuspel.

Platini tvrdí, že sa jeho niekdajší podriadený prostredníctvom krivých obvinení usiloval o jeho vyradenie z boja o post predsedu FIFA. Z rovnakých dôvodov legenda francúzskeho futbalu žaluje tiež bývalých činovníkov FIFA Marca Villigera a Domenica Scalu.

Platini kandidatúru do čela FIFA oznámil v roku 2015, ale kvôli obvineniu z korupcie dostal spolu s vtedajším šéfom FIFA Seppom Blatterom zákaz pôsobenia vo futbale. Súd ich vlani oslobodil od obvinení.

Vo voľbách do čela FIFA v roku 2016 napokon uspel Infantino a bez protikandidáta bol znovuzvolený v rokoch 2019 a 2023. V apríli oznámil, že v budúcom roku sa bude o predsedníctvo uchádzať opäť.

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