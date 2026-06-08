Vojna vo vedení FIFA pokračuje. Platini ženie Infantina pred súd už tretíkrát

Bývalý predseda Európskej futbalovej únie UEFA Michel Platini tretíkrát podal trestné oznámenie na súčasného predsedu medzinárodnej federácie FIFA Gianniho Infantina.
Informovala o tom agentúra AFP. V oboch predchádzajúcich prípadoch v rokoch 2018 a 2021 Platini neuspel.
Platini tvrdí, že sa jeho niekdajší podriadený prostredníctvom krivých obvinení usiloval o jeho vyradenie z boja o post predsedu FIFA. Z rovnakých dôvodov legenda francúzskeho futbalu žaluje tiež bývalých činovníkov FIFA Marca Villigera a Domenica Scalu.
Platini kandidatúru do čela FIFA oznámil v roku 2015, ale kvôli obvineniu z korupcie dostal spolu s vtedajším šéfom FIFA Seppom Blatterom zákaz pôsobenia vo futbale. Súd ich vlani oslobodil od obvinení.
Vo voľbách do čela FIFA v roku 2016 napokon uspel Infantino a bez protikandidáta bol znovuzvolený v rokoch 2019 a 2023. V apríli oznámil, že v budúcom roku sa bude o predsedníctvo uchádzať opäť.