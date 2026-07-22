Šesťnásobný šampión Premier League pokračuje v City: Už sa nemôžem dočkať ďalších úspechov

Anglický futbalový reprezentant Phil Foden zostáva súčasťou Manchestru City. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal s účastníkom anglickej Premier League nový kontrakt do roku 2030.
Fodenova pôvodná zmluva mala vypršať po konci sezóny 2026/2027, ale napokon sa rozhodol pokračovať v tíme trénera Enza Marescu.
Anglický stredopoliar debutoval za Citizens vo veku 17 rokov, doteraz dopomohol klubu k celkovo šiestim triumfom v Premier League, raz zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov a trikrát Pohár FA.
„Spojiť moju budúcnosť so City znamená pre mňa všetko. Hrať za tento klub bolo vždy všetko, čo som chcel, a vždy je pre mňa cťou obliecť si jeho dres.
Bol som dostatočne šťastný, že som mohol byť súčasťou historicky najúspešnejšieho obdobia klubu a už sa nemôžem dočkať ďalších úspechov, ktoré spolu dosiahneme,“ cituje Fodena portál BBC Sport.
V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 50 súťažných duelov, v ktorých si zapísal 10 presných zásahov. Foden chýbal v nominácii Anglicka na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.