Šesťnásobný šampión Premier League pokračuje v City: Už sa nemôžem dočkať ďalších úspechov

Phil Foden.
Phil Foden. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 16:34
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Anglický stredopoliar debutoval za Citizens vo veku 17 rokov.

Anglický futbalový reprezentant Phil Foden zostáva súčasťou Manchestru City. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal s účastníkom anglickej Premier League nový kontrakt do roku 2030.

Fodenova pôvodná zmluva mala vypršať po konci sezóny 2026/2027, ale napokon sa rozhodol pokračovať v tíme trénera Enza Marescu.

Anglický stredopoliar debutoval za Citizens vo veku 17 rokov, doteraz dopomohol klubu k celkovo šiestim triumfom v Premier League, raz zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov a trikrát Pohár FA.

„Spojiť moju budúcnosť so City znamená pre mňa všetko. Hrať za tento klub bolo vždy všetko, čo som chcel, a vždy je pre mňa cťou obliecť si jeho dres.

Bol som dostatočne šťastný, že som mohol byť súčasťou historicky najúspešnejšieho obdobia klubu a už sa nemôžem dočkať ďalších úspechov, ktoré spolu dosiahneme,“ cituje Fodena portál BBC Sport.

V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 50 súťažných duelov, v ktorých si zapísal 10 presných zásahov. Foden chýbal v nominácii Anglicka na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Premier League

    Phil Foden.
    Phil Foden.
    Šesťnásobný šampión Premier League pokračuje v City: Už sa nemôžem dočkať ďalších úspechov
    dnes 16:34
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