Petržalka splnila rolu favorita. Proti Žiline rozhodla gólom v druhom polčase

II. liga - 16. kolo
FC Petržalka – MŠK Žilina B 2:1 (1:1)
Góly: 8. Dovičovič, 59. Mazan - 22. Korenčík.
Rozhodovali: Glova – Poláček, Bednár, ŽK: Šefčík, Bordáč - Rehák, Petruška, ČK: 83. Petruška (Žilina B) po druhej ŽK
Diváci: 615
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v 16. kole MONACObet ligy nad MŠK Žilina B 2:1. O ich triumfe rozhodol v 59. minúte Peter Mazan.
V tabuľke sú Petržalčania druhí s trojbodovou stratou na Šamorín.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
16
10
3
3
25:12
33
V
P
P
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
9
2
5
30:27
29
P
V
V
P
R
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
3
5
8
14:20
14
P
R
P
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
3
4
9
14:26
13
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body