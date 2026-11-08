ONLINE: FC Petržalka - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC Petržalka - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
08.11.2026 o 10:30
16. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prenos
V 16. kole MONACObet ligy hostí Petržalka Žilinu B. Stretnutie sa začína o 10:30.
Petržalka sa nachádza na 2. mieste, na konte má 30 bodov. Na prvý Šamorín stráca šesť bodov, ale má zápas k dobru. V posledných piatich dueloch Petržalčania nevyhrali, posledné dva zápasy dokonca prehrali. V minulom kole podľahli doma Považskej Bystrici 0:1.
Béčko Žiliny figuruje na 8. priečke so ziskom 24 bodov. Avšak na piate Pohronie stráca iba tri body a odohralo o duel menej. Žilinčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ihrisku Liptovského Mikuláša 2:3.
Petržalka sa nachádza na 2. mieste, na konte má 30 bodov. Na prvý Šamorín stráca šesť bodov, ale má zápas k dobru. V posledných piatich dueloch Petržalčania nevyhrali, posledné dva zápasy dokonca prehrali. V minulom kole podľahli doma Považskej Bystrici 0:1.
Béčko Žiliny figuruje na 8. priečke so ziskom 24 bodov. Avšak na piate Pohronie stráca iba tri body a odohralo o duel menej. Žilinčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ihrisku Liptovského Mikuláša 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
9
2
5
30:27
29
P
V
V
P
R
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
3
5
8
14:20
14
P
R
P
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
3
4
9
14:26
13
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body