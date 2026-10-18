Petržalka nevyužila zaváhanie Šamorína. Doma proti Slovanu skórovala až v závere

Futbalisti FC Petržalka oslavujú gól.
Futbalisti FC Petržalka oslavujú gól. (Autor: Facebook FC Petržalka)
Sportnet, TASR|18. okt 2026 o 12:59
ShareTweet0

Lukáš Gašparovič trafil presne z priameho kopu.

II. liga - 13. kolo

FC Petržalka - ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (0:0)

Góly: 87. Gašparovič – 70. Hofstädter.

Rozhodcovia: Bláha – Lauer, Fodor, ŽK: Bordáč - Kozyk, Gabriš

Diváci: 799

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Duel 13. kola MONACobet ligy medzi futbalistami FC Petržalka a ŠK Slovan Bratislava B priniesol deľbu bodov po remíze 1:1. 

Petržalka mohla zvýšiť náskok na čele, keďže Šamorín remizoval na ihrisku Interu Bratislava 2:2.

Líder tabuľky však prehrával od 70. minúty po góle Lea Hofstädtera, ktorý sa presadil po rohovom kope.

Deľbu bodov zariadil v závere Lukáš Gašparovič. Trafil presne z priameho kopu.

Pertžalka má tak na čele stále jednobodový náskok pred Šamorínom. Slovanu B patrí 10. priečka.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
13
9
3
1
23:9
30
R
R
R
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
9
2
2
25:15
29
R
R
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
7
2
4
21:16
23
R
V
V
P
P
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
7
2
4
26:23
23
P
R
V
V
P
5
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
13
7
1
5
20:20
22
V
V
P
V
V
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
5
3
29:17
20
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
5
4
4
18:14
19
V
P
V
V
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
4
5
19:17
16
R
V
V
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
4
5
18:20
16
P
V
P
P
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
3
4
6
14:16
13
P
P
R
P
R
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
3
3
7
16:21
12
R
P
R
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
3
2
8
9:20
11
V
P
P
R
R
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
13
3
0
10
14:33
9
P
V
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
13
1
3
9
9:22
6
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.online
    MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.online
    ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Petržalka nevyužila zaváhanie Šamorína. Doma proti Slovanu skórovala až v závere