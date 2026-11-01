ONLINE: FC Petržalka - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
01.11.2026 o 10:30
15. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Cisko, Jánošík – Sidenko.
Prenos
Úvodné zostavy:
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Alabi, Mazan, Gašparovič, Sliacky, Kousal, Goljan
Náhradníci: Hudec – Bordáč, Capko, Dovičovič, Habodasz, Isaac, Šefčík, Švancara
Tréner: Rastislav Urgela
MŠK Považská Bystrica: Malovec – Mynář, Kucharčík, Matejčík, Šamaj, Liszka, Čurik, Javorček, Beňadik, Božik, Mašlej
Náhradníci: Baštek – Čelko, Kotroczó, Motošický, Tancík, Urbaník, Zemko
Tréner: Martin Kuciak
Rozhodcovia: Ziemba – Cisko, Jánošík – Sidenko
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Alabi, Mazan, Gašparovič, Sliacky, Kousal, Goljan
Náhradníci: Hudec – Bordáč, Capko, Dovičovič, Habodasz, Isaac, Šefčík, Švancara
Tréner: Rastislav Urgela
MŠK Považská Bystrica: Malovec – Mynář, Kucharčík, Matejčík, Šamaj, Liszka, Čurik, Javorček, Beňadik, Božik, Mašlej
Náhradníci: Baštek – Čelko, Kotroczó, Motošický, Tancík, Urbaník, Zemko
Tréner: Martin Kuciak
Rozhodcovia: Ziemba – Cisko, Jánošík – Sidenko
Futbalisti Petržalky prišli počas uplynulého víkendu o prvé miesto v tabuľke druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Zverenci trénera Rastislava Urgelu prehrali na ihrisku Lehoty pod Vtáčnikom 0:1 a o dva body ich predbehol Šamorín. Na krk im zároveň dýcha ich najbližší súper z Považskej Bystrice. Považania pred vzájomnou konfrontáciou strácajú štyri body, pričom disponujú najlepšou ofenzívou z celej druhej ligy. Petržalka má však najlepšiu defenzívu. Vzájomné zápasy sú viac naklonené hosťom z Považia. Hoci sa väčšinou viac darí tomu, kto hrá na domácom štadióne, Petržalka z posledných deviatich súťažných stretnutí vyhrala len trikrát, pričom v jednom prípade išlo o pohár. Na druhej strane, Považská Bystrica si naposledy z Petržalky odniesla všetky tri body ešte v auguste 2023.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 15. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia FC Petržalka a MŠK Považská Bystrica. Zápas sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
10
3
2
27:16
33
R
V
R
R
P
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
15
7
3
5
23:19
24
R
P
R
V
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
7
2
6
23:26
23
P
R
V
V
P
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
6
4
5
22:22
22
V
V
P
V
P
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
15
4
4
7
21:23
16
R
V
R
P
R
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
2
3
10
15:24
9
V
P
V
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body