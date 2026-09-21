Petržalka využila vylúčenie súpera a vrátila sa na čelo. Rozhodol nigérijský útočník

II. liga - 9. kolo
FC Petržalka - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)
Gól: 62. Isaac.
Rozhodcovia: Sučka – Ferenc, Šága, ČK: 45+2. Shudeiwa (Pohronie) po druhej ŽK, ŽK: Niňaj - Shudeiwa, Petic, Mendy, Filippov
Diváci: 747
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Petržalky zvíťazili v pondelkovom domácom stretnutí 9. kola MONACObet ligy nad Pohroním 1:0.
Hostia dohrávali zápas od nadstaveného času prvého polčasu po vylúčení Faresa Shudeiwu o desiatich a v 62. minúte inkasovali z kopačky Elvisa Isaaca.
Hráči Petržalky tak úspešne zareagovali na zatiaľ jedinú prehru v lige z duelu proti Interu Bratislava a sú na čele súťaže pred Šamorínom vďaka lepšiemu skóre.
Pohroniu patrí tretie miesto so stratou ôsmich bodov.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
9
8
0
1
18:6
24
V
P
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
8
0
1
19:9
24
V
V
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
9
5
1
3
16:12
16
P
V
V
V
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
5
1
3
16:16
16
P
V
V
R
P
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
3
4
2
14:12
13
P
V
P
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
9
4
1
4
9:13
13
V
P
V
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
9
3
3
3
17:11
12
R
V
R
R
P
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
9
2
0
7
7:24
6
V
P
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
0
3
6
6:15
3
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body