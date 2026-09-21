ONLINE: FC Petržalka - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a FK Pohronie dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC Petržalka - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
21.09.2026 o 17:00
9. kolo
Petržalka
1:0
(0:0, 1:0)
90+6 minúta
Ukončený
Pohronie
Prehľad
Góly: 62. Isaac. ŽK: 77. Niňaj (FCP), 80. Urgela (FCP) – 28. Shudeiwa (POH), 38. Petic (POH), 86. Filippov (POH). 2.ŽK=ČK: 45+2. Shudeiwa (POH). Rozhodca: Sučka – Ferenc, Šága. Diváci: 747.
Prenos
Je dobojované! Petržalka víťazí nad Pohroním 1:0 a pripisuje si dôležité tri body. O jediný presný zásah sa v 62. minúte postaral Isaac. Petržalka sa tak dostáva na čelo tabuľky s rovnakým počtom bodov ako Šamorín.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok večera.
90+6
Koniec zápasu.
90+5
Hlavný arbiter píska útočný faul na Breznika.
90+4
Kuťka sa snažil poslať prihrávku za obranu, ale v poslednej chvíli loptu zachytil jeden zo stopérov.
90+2
Jobe sa dopustil faulu na Barillu pri striedačkách.
90+1
Hra je prerušená, pretože na trávniku zostáva ležať Brezník, ktorý sa drží za rameno.
90
Dlhý nákop za obranu mieril na Nikolaja, toho však pred seba nepustil jeden z pravých obrancov a napokon loptu chytil do rukavíc Lukošík.
88
Kuťka prenikal po pravej strane, ale Boah ho veľmi dobre a čisto zastavil.
86
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Filippov).
85
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Niňaj, prichádza Hlavatý.
z ihriska odchádza Niňaj, prichádza Hlavatý.
83
Kuťka posunul loptu na Rusnáka, ktorý vyslal prvý strelecký pokus Pohronia na bránu a Lukošík loptu vyrazil na rohový kop.
80
Žltá karta pre trénera Petržalky Rastislava Urgelu.
79
Hostia sa dostali do protiútoku, následný center z pravej strany bol zblokovaný a po loptu vybehol Mikoláš.
78
Hra je prerušená, pretože útočného faulu sa dopustil Lajčiak.
77
Žltá karta pre tím FC Petržalka (Niňaj).
75
Breznik vysunul prihrávkou za obranu Nikolaja, ten obišiel brankára Lukošíka, ale trestuhodne netrafil prázdnu bránu!
73
Dnešné stretnutie sleduje 747 divákov.
73
Rohový kop pre Petržalku.
72
Domáci sa nikam nemusia ponáhľať, majú presilovku a najčastejšie si prihrávajú na polovici ihriska.
70
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Mazan, prichádza Habodasz,
z ihriska odchádza Bordáč, prichádza Goljan.
z ihriska odchádza Mazan, prichádza Habodasz,
z ihriska odchádza Bordáč, prichádza Goljan.
68
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Ivan, prichádza Hrnčiar.
z ihriska odchádza Ivan, prichádza Hrnčiar.
67
Hra je prerušená, pretože na trávniku leží otrasený Ivan.
66
Jobe nabral rýchlosť po ľavej strane, ale zastavil ho Boah, ktorý odkopol loptu do autu.
64
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Gašparovič, prichádza Breznik,
z ihriska odchádza Isaac, prichádza Nikolaj.
z ihriska odchádza Gašparovič, prichádza Breznik,
z ihriska odchádza Isaac, prichádza Nikolaj.
64
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Port, prichádza Kuťka,
z ihriska odchádza Dumbuya, prichádza Filippov,
z ihriska odchádza Kuzma, prichádza Rusnák.
z ihriska odchádza Port, prichádza Kuťka,
z ihriska odchádza Dumbuya, prichádza Filippov,
z ihriska odchádza Kuzma, prichádza Rusnák.
62
Petržalka dala gól!
ELVIS AKPOOGHENE ISAAC si nabehol na center z rohového kopu a presnou hlavičkou otvára skóre dnešného stretnutia.
ELVIS AKPOOGHENE ISAAC si nabehol na center z rohového kopu a presnou hlavičkou otvára skóre dnešného stretnutia.
Gašparovič prekvapivo vystrelil zo štandardky a Lukošík vyráža loptu na rohový kop.
61
Mendy sa dopustil faulu na Sučku a vidí za to žltú kartu. Zároveň majú domáci k dispozícii štandardku z pravej strany.
58
Zatiaľ vidíme úplne rovnaký priebeh hry ako v prvom polčase. Oba tímy si v ofenzíve nedokážu takmer nič vypracovať.
55
Dumbuya fauloval Mazana, domáci rýchlo rozohrali štandardku.
51
Gašparovič poslal center do šestnástky a nechýbalo veľa, aby zapadol do siete. Lopta preletela tesne vedľa ľavej žrde.
50
Bordáčova prihrávka bola zblokovaná, nasleduje rohový kop.
49
Bordáč poslal center do šestnástky, ale nikto z domácich hráčov sa k lopte nedostal, a tak ju chytá až brankár Lukošík.
48
Domáci držia loptu na útočnej polovici.
46
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Kamenický, prichádza Ivan.
z ihriska odchádza Kamenický, prichádza Ivan.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 18:03.
Máme za sebou prvý polčas, v ktorom výrazne vynikajú defenzívy pred ofenzívami. Najväčšie príležitosti mali hráči Petržalky, ktorí dvakrát trafili konštrukciu brány. Uvidíme, čo nám prinesie druhý polčas, nakoľko škrt cez rozpočet spravil Pohroniu Shudeiwa, ktorý sa tesne pred odchodom do šatní vykartoval.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Shudeiwa nešťastne zasiahol Jašša šľapákom pred šestnástkou. Rozhodca ponechal výhodu, no po prerušení hry siahol do vrecka po druhej žltej karte pre hráča Pohronia, ktorá znamená aj červenú. Shudeiwa tak predčasne putuje pod sprchy.
44
Gašparovič sa nepresadil cez Lajčiaka a pri lopte je brankár Lukošík.
41
Mazan napokon poslal oblúčik do šestnástky, Sliacky sa dostal do zakončenia, ale netrafil bránu.
40
Jobe fauloval Deligiannisa na rohu šestnástky a nasleduje priamy kop z veľmi dobrej pozície.
39
Jobe nabil na hranicu šestnástky Shudeiwovi, ale jeho zakončenie letí vysoko nad bránu.
38
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Petic).
37
Boah vystrelil spoza šestnástky, ale len do náručia Lukošíka. Zaznamenávame tak prvú strelu do priestoru brány.
35
Akciu domácich prerušuje útočný faul Isaaca na Lajčiaka.
33
Kuzma sa rútil do veľkej šance, no v poslednej chvíli ho zastavil Boah.
31
Bordáčov center z ľavej strany končí mimo hracej plochy, nasleduje odkop od brány.
29
Isaac sklepol loptu pre Bordáča, ktorého zakončenie tečoval Lajčiak do žrde. Nasleduje rohový kop.
28
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Shudeiwa).
26
Hostia si nevedia postrážiť ofsajdovú líniu, tentoraz bol nachytaný Jobe.
25
Kuzma si nabehol na center zo štandardky, jeho hlavička však letela nad bránu.
24
Boah fauloval Shudeiwu a Pohronie získava ďalšiu štandardku.
21
Kuzma bol faulovaný a hostia majú k dispozícii štandardnú situáciu.
19
Isaac si pekne nabehol na center z pravej strany, jeho zakončenie končí na konštrukcii brány. Následne bolo ďalšie zakončenie jedného z domácich hráčov zblokované na rohový kop.
18
Píska sa ďalší ofsajd Pohronia.
15
Domáci výborne napádali rozohrávku hostí, lopta končí mimo hracej plochy, ale od domáceho hráča, takže nasleduje odkop od brány.
13
Hlavný arbiter píska ofsajdové postavenie hostí.
11
Hra je prerušená pre ošetrovanie jedného z hráčov Petržalky.
9
Petržalka to skúsila dlhým nákopom na Bordáča, ale Port mu nedovolil preniknúť.
7
Bordáč poslal peknú prihrávku pred bránu na Sliackeho, ale jeho zakončenie končí na žrdi.
6
Lukošík si dovolil na Isaaca a parádnou zasekávačkou zabrnkal trochu na nervy fanúšikom Pohronia, ale vyšlo mu to.
4
Domáci držia loptu na vlastnej polovici a Pohronie ich vysoko napáda.
2
Akciu domácich prerušuje ofsajd Boaha.
1
Lajčiak odvrátil prízemný center do šestnástky na prvý rohový kop pre Petržalku.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Boah, Mazan, Gašparovič, Sliacky (C), Isaac, Bordáč.
Náhradníci: Capko, Hlavatý, Habodasz, Šefčík, Breznik, Goljan, Švancara, Nikolaj, Hudec.
Tréner: Rastislav Urgela.
FK POHRONIE: Lukošík – Lajčiak, Mrva, Mendy, Port, Jobe, Petic, Shudeiwa, Kamenický, Dumbuya, Kuzma (C).
Náhradníci: Rodriguez, Čiliak, Hrnčiar, Kuťka, Rusnák, Ivan, Filippov, Michlík.
Tréner: Pavol Gregora.
Rozhodca: Sučka – Ferenc, Šága.
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Boah, Mazan, Gašparovič, Sliacky (C), Isaac, Bordáč.
Náhradníci: Capko, Hlavatý, Habodasz, Šefčík, Breznik, Goljan, Švancara, Nikolaj, Hudec.
Tréner: Rastislav Urgela.
FK POHRONIE: Lukošík – Lajčiak, Mrva, Mendy, Port, Jobe, Petic, Shudeiwa, Kamenický, Dumbuya, Kuzma (C).
Náhradníci: Rodriguez, Čiliak, Hrnčiar, Kuťka, Rusnák, Ivan, Filippov, Michlík.
Tréner: Pavol Gregora.
Rozhodca: Sučka – Ferenc, Šága.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú FC Petržalka a FK Pohronie.
Petržalka mala výborný vstup do sezóny, keď prvých sedem zápasov zvládla bez straty bodu. V minulom kole však prišiel prvý neúspech, keď v mestskom derby podľahla Interu Bratislava vysoko 0:4. Napriek tomu zostáva na druhom mieste so ziskom 21 bodov a skóre 17:6. Petržalka tak môže po prípadnom víťazstve poskočiť opäť na prvé miesto vďaka skóre.
Pohronie sa nachádza na tretej priečke so 16 bodmi a skóre 16:11. Hostia sa v posledných týždňoch dostali do veľmi dobrej formy, keď vyhrali tri zápasy za sebou a celkovo z posledných piatich stretnutí získali 12 bodov pri skóre 10:5. Pred vzájomným súbojom tak majú o motiváciu postarané aj oni, keďže prípadným víťazstvom by sa Petržalke výrazne priblížili.
Petržalka mala výborný vstup do sezóny, keď prvých sedem zápasov zvládla bez straty bodu. V minulom kole však prišiel prvý neúspech, keď v mestskom derby podľahla Interu Bratislava vysoko 0:4. Napriek tomu zostáva na druhom mieste so ziskom 21 bodov a skóre 17:6. Petržalka tak môže po prípadnom víťazstve poskočiť opäť na prvé miesto vďaka skóre.
Pohronie sa nachádza na tretej priečke so 16 bodmi a skóre 16:11. Hostia sa v posledných týždňoch dostali do veľmi dobrej formy, keď vyhrali tri zápasy za sebou a celkovo z posledných piatich stretnutí získali 12 bodov pri skóre 10:5. Pred vzájomným súbojom tak majú o motiváciu postarané aj oni, keďže prípadným víťazstvom by sa Petržalke výrazne priblížili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
9
8
0
1
18:6
24
V
P
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
8
0
1
19:9
24
V
V
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
9
5
1
3
16:12
16
P
V
V
V
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
5
1
3
16:16
16
P
V
V
R
P
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
3
4
2
14:12
13
P
V
P
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
9
4
1
4
9:13
13
V
P
V
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
9
3
3
3
17:11
12
R
V
R
R
P
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
9
2
0
7
7:24
6
V
P
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
0
3
6
6:15
3
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body