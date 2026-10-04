Petržalka doma nečakane zaváhala. Malženice uchmatli bod po penalte v závere

II. liga - 11. kolo
FC Petržalka – OFK Dynamo Malženice 1:1 (1:0)
Góly: 11. Bordáč – 89. Mojžíš (z 11 m).
Rozhodovali: Dzivjak - Jánošík, Cisko, ŽK: Barilla, Švancara - Turanský, Horvát, Aventisian, Kadi, Gorosito, 717 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Petržalky a Malženíc si delili v 11. kole MONACObet ligy body po remíze 1:1.
Domáci vstúpili do stretnutia lepšie a už v 11. minúte ich poslal do vedenia Bordáč.
Petržalka si tesný náskok udržiavala takmer počas celého zápasu, no v samom závere o víťazstvo prišla.
V 89. minúte zariadil deľbu bodov premenenou penaltou hosťujúci Mojžíš.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
5
2
4
15:16
17
V
R
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
4
4
17:19
13
P
P
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body