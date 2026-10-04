ONLINE: FC Petržalka - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a OFK Malženice dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
04.10.2026 o 10:30
11. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Jánošík, Cisko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a OFK Dynamo Malženice.
Petržalka je naďalej lídrom celej ligy, no rovnaký počet bodov má aj druhý Šamorín. Obaja majú náskok 8 bodov pred treťou Považskou Bystricou. Naposledy vyhrala v Zlatých Moravciach 2:0.
Malženice sú presne na opačnom konci tabuľky, keď im s 10 bodmi patrí 12. miesto. Naposledy doma podľahli Liptovskému Mikulášu 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa zrodila bezgólová remíza.
Petržalka je naďalej lídrom celej ligy, no rovnaký počet bodov má aj druhý Šamorín. Obaja majú náskok 8 bodov pred treťou Považskou Bystricou. Naposledy vyhrala v Zlatých Moravciach 2:0.
Malženice sú presne na opačnom konci tabuľky, keď im s 10 bodmi patrí 12. miesto. Naposledy doma podľahli Liptovskému Mikulášu 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa zrodila bezgólová remíza.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
5
2
4
15:16
17
V
R
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
4
4
17:19
13
P
P
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body