ONLINE: FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
30.08.2026 o 10:30
6. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Vass, Cisko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Petržalka je v parádnej forme, keď vyhrala všetkých 5 zápasov a ako jediná je tak v lige stále stopercentná!
Liptovský Mikuláš odštartoval sezónu výhrami nad Bytčou a Galantou, no následne remizoval s Prešovom a Zvolenom. Naposledy navyše prišla prvá prehra v sezóne, keď s domácim Humenným prehral 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 3 mesiacmi. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hráči Petržalky.
Petržalka je v parádnej forme, keď vyhrala všetkých 5 zápasov a ako jediná je tak v lige stále stopercentná!
Liptovský Mikuláš odštartoval sezónu výhrami nad Bytčou a Galantou, no následne remizoval s Prešovom a Zvolenom. Naposledy navyše prišla prvá prehra v sezóne, keď s domácim Humenným prehral 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 3 mesiacmi. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hráči Petržalky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
5
5
0
0
14:2
15
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
3
0
2
9:9
9
P
V
V
P
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
2
2
1
10:4
8
P
R
R
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
R
P
V
V
P
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
P
P
R
V
P
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
1
3
8:9
4
R
V
P
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body