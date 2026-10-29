Tichý líder, rekordér a vzor pre všetkých. Peter Pekarík oslavuje jubilujem

Peter Pekarík
Peter Pekarík (Autor: REUTERS)
TASR|30. okt 2026 o 00:00
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Legendárny slovenský obranca odohral v národnom tíme 138 zápasov.

Pre väčšinu futbalových fanúšikov je synonymom slova profesionál a aj vďaka svojej disciplíne a pracovitosti bol dlhoročnou stálicou na pravom kraji obrany slovenskej reprezentácie.

Svoju klubovú kariéru spojil najmä s Herthou Berlín a hlavné mesto Nemecka sa pre jeho rodinu stalo druhým domovom.

Účastník majstrovstiev sveta 2010 a jeden z dvoch rekordérov v počte štartov za národný tím (138) Peter Pekarík oslávi v piatok 30. októbra jubilejné 40. narodeniny.

Odchovanec Žiliny sa stal ikonou v Berlíne

Pekarík je odchovanec MŠK Žilina, kde v roku 2004 odštartoval profesionálnu kariéru. Debut v slovenskej najvyššej súťaži však zažil v drese ZŤS Dubnica v sezóne 2004/2005 ako hosťujúci hráč.

Po návrate do MŠK sa na konci ročníka 2006/2007 tešil z majstrovského titulu. V tom istom období si pripísal aj prvý štart za A-tím slovenskej reprezentácie, keď 10. decembra 2006 nastúpil v Abú Zabí proti Spojeným arabským emirátom (2:1).

Peter Pekarík v drese Žiliny
Peter Pekarík v drese Žiliny (Autor: TASR)

Výkony z prvej polovice sezóny 2008/2009 mu následne v zime priniesli možnosť podpísať zmluvu s nemeckým VfL Wolfsburg.

Okrem jedného zápasu odohral do konca sezóny všetky stretnutia a tešil sa zo zisku bundesligového titulu, prvého v histórii klubu.

Vo Wolfsburgu strávil ešte dve sezóny a potom sa po ročnom hosťovaní v tureckom Kayserispore v auguste 2012 upísal vtedy druholigovej Herthe Berlín.

S klubom sa hneď tešil z návratu do najvyššej súťaže, kde modro-bieli zotrvali desať sezón za sebou.

Pre Pekaríka sa Berlín stal druhým domovom, počas svojho 12-ročného pôsobenia tu za A-tím odohral 231 zápasov a strelil 6 gólov. Stal sa legendou klubu a jeho prínos vedenie ocenilo aj po zostupe do druhej ligy na konci sezóny 2022/2023.

Peter Pekarík v drese Herthy Berlín
Peter Pekarík v drese Herthy Berlín (Autor: TASR)

V nižšej súťaži už síce nenastupoval pravidelne na zápasy, no svoju rolu zohral pri zapracovávaní najmladších talentov. Fanúšikovia ocenili jeho dlhoročnú oddanosť a na konci ročníka, keď mu mala vypršať zmluva, ho prekvapili chorálmi a nápisom: „Na chrbte s dvojkou, ale pre nás si jednotkou. Ďakujeme, Peter.“

„Peky“ sa potom rozhodol napodobniť spoluhráča z MŠK, ale aj z reprezentácie Tomáša Hubočana a po 15 rokoch sa vrátil pod Dubeň.

Po polroku vo farbách „šošonov“ mal v zime ponuky z Číny, Japonska či Azerbajdžanu, no sezónu dohral v českej lige za České Budějovice, ktoré opustili najvyššiu českú súťaž.

V lete 2025 bol bez klubu, avšak Hertha mu opäť ponúkla možnosť spolupráce a nastupoval za rezervu v štvrtej najvyššej súťaži.

Reprezentačný rekordér a vzor pre mladých

O Pekaríkovej oddanosti futbalu však svedčí najmä jeho reprezentačná kariéra, za ktorou dal bodku 5. júna 2026 v Košiciach v prípravnom dueli proti Čiernej hore.

V národnom drese odohral dovedna 138 stretnutí a po symbolických 22 minútach na ihrisku vyrovnal v tomto smere rekordéra Mareka Hamšíka.

Peter Pekarík.
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Emotívny moment pre účastníka štyroch záverečných turnajov doplnila aj manželka Lujza, ktorá zaspievala pred zápasom hymnu Slovenskej republiky. Pekarík to vtedy označil za „jeden z najsilnejších momentov kariéry.“

So Slovenskom bol súčasťou historického postupu na MS v JAR, kde odohral tri zápasy, vrátane pamätného víťazstva nad vtedajšími obhajcami titulu Talianmi 3:2. Na európskom šampionáte sa predstavil trikrát (2016, 2020, 2024) a dovedna absolvoval osem kvalifikačných cyklov.

Práve v kvalifikačných zápasoch strelil svoje jediné dva góly v reprezentačnom drese. Ten premiérový v Bratislave v júni 2009 pri víťazstve 7:0 nad San Marínom a po takmer šesťročnej pauze sa presadil v domácom žilinskom prostredí pri výhre 3:0 nad Luxemburskom v marci 2015.

Oba góly dal pritom paradoxne svojou slabšou, ľavou nohou. V ankete Futbalista roka sa umiestnil najlepšie na 4. mieste (2016, 2020) a v top 10 sa ocitol deväťkrát.

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To, že si slovenskí priaznivci vážia jeho služby reprezentácii, potvrdila aj fanúšikovská anketa Jedenástka 30-ročia, ktorú v januári 2024 vyhlásil Slovenský futbalový zväz (SFZ) pri príležitosti uplynutia 30 rokov od prvého duelu reprezentačného A-tímu.

Pekaríkovi patrila podľa očakávaní pozícia pravého obrancu, no získal aj najviac hlasov (4629).

Po júnovej rozlúčke s reprezentáciou zatiaľ nemal jasno v otázke pokračovania aktívnej kariéry, no na stole mal v tom čase dve ponuky - z toho jednu od Herthy.

V budúcnosti s ním nemecký klub počíta aj na post trénera mládeže, kde by mohol byť aj naďalej svojou životosprávou, disciplínou a pracovitosťou vzorom pre mladé talenty.

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Peter Pekarík
Peter Pekarík
Tichý líder, rekordér a vzor pre všetkých. Peter Pekarík oslavuje jubilujem
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