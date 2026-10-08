Tretia liga je slabšia ako kedysi. Rozhodujú peniaze, hovorí hrajúci tréner mužstva z východu

Peter Bašista pôsobil v minulom ligovom ročníku v štvrtoligových Kendiciach. Jeho mužstvo bojovalo o postup, no v záverečnom finiši ho predbehol Bardejov.
Kendice teda do vyššej súťaže nepostúpili, ale skúsený 40-ročný obranca sa o súťaž vyššie posunul.
V aktuálnom ročníku sa rozhodol pre zmenu klubu a vrátil sa do Sabinova, kde pôsobil pred odchodom do Kendíc.
Sabinov je mesto v Prešovskom kraji. Prvá zmienka o dnešnom centre okresu pochádza z roku 1248. Sabinov má takmer 12 000 obyvateľov. Futbal sa tu hráva od roku 1921. Dnes miestny klub MFK Slovan Sabinov účinkuje v tretej lige – skupine východ.
Peter Bašista má za sebou výraznú futbalovú minulosť. Už ako 16-ročný hrával najvyššiu súťaž v drese Tatrana Prešov. Ako profesionálny futbalista obliekal dresy slovenských i zahraničných mužstiev – Tatrana Prešov, MFK Košice, Sparty Praha, MŠK Žilina a Polonie Bytom.
Bol mládežníckym reprezentantom v kategóriách U15 až U21. Je trojnásobným finalistom SP a vicemajstrom SR. Zahral si aj v Európskej lige.
Po skončení profesionálnej kariéry pôsobil v Sabinove, Kendiciach a opäť v Sabinove. Tentokrát však držiteľ trénerskej licencie EURO A prišiel do Slovana ako tréner.
Kopačky na klinec však nezavesil. Mužstvo neriadi z lavičky, ale priamo z ihriska, je teda trénerom hrajúcim.
„Do Sabinova ma priviedla rýchla komunikácia, ľudské vzťahy a možno aj potreba zmeny prostredia,“ ozrejmuje pilier zadných radov svojho mužstva dôvod zmeny.
O tom, aké je viesť mužstvo priamo z ihriska, povedal: „Pôsobím ako hráč aj tréner. Nie je to pre mňa novinka, už som takto pôsobil. Je však dobré mať predĺženú ruku na lavičke, pokiaľ tam nie som. Je to odlišná forma vedenia a skôr krízové riešenie ako dlhodobý spôsob.“
Sabinov sa momentálne nachádza v dolnej časti tabuľky. Herné výkony zatiaľ nie sú ideálne a prirodzene chýbajú aj body. Príčiny tohto stavu vidí Peter Bašista takto:
„Výsledkovo sme si to predstavovali inak, ale herne sa zlepšujeme. Akurát tá finálna fáza je momentálne pre nás veľmi náročná. Ani nie je zložitá, skôr máme opačné riešenia v jednotlivých situáciách, a preto je to tak.
Mužstvo prechádza obmenou za pochodu, čo tiež neprispieva k ideálnemu stavu, no je to nevyhnutné.“
Sabinovčania tak musia popracovať na zmenách, skvalitniť svoje výkony a získať potrebné body, aby sa mužstvo z okresného mesta neďaleko Prešova nemuselo stresovať bojom o záchranu. Hrajúci tréner vie, kde mužstvo najviac tlačí topánka:
„Potrebujeme do konca jesennej časti makať, nazbierať čo najviac bodov a v zime popracovať na všetkom, pretože tam na to bude priestor.
Leto bolo chaotické, menil sa majiteľ a všetko sa riešilo narýchlo. Rovnako si teda uvedomujeme, kde všade potrebujeme zabrať.“
Tretia liga po odchode mužstiev zo stredu Slovenska výkonnostne klesla. Nevyšiel ani zámer zapojiť do súťaže B-mužstvá z klubov, ktoré majú akadémie. Dnes v súťaži nie je ani jedno.
Ako hodnotí úroveň tretej ligy Peter Bašista?
„Úroveň tretej ligy, to je téma na dlhšie. Pre mladých hráčov, ktorí prechádzajú z dorasteneckého do mužského futbalu, je to, samozrejme, kvalitná previerka. Dovolím si však tvrdiť, že kvalitatívne je táto súťaž slabšia ako kedysi.
Všetko je, samozrejme, zapríčinené financiami a jednoducho sa od toho všetko odvíja, bohužiaľ. Logicky mužstvá, ktoré majú slušné finančné zázemie, majú aj kvalitnejších hráčov a tí by mali byť favoritmi.
Na záchranu nebudem tipovať nikoho. Koniec koncov, tabuľka sa pomaličky rozdeľuje a to vyselektuje, kto a o čo bude hrať.“