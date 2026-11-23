Španielsky futbalový klub Villarreal odmietol špekulácie, podľa ktorých musel útočník Nicolas Pépé podstúpiť operáciu oka v dôsledku toho, že v auguste pozoroval zatmenie Slnka bez ochrany zraku.
Pépé podstúpil zákrok začiatkom októbra a dva týždne nemohol hrať. Špekulácie, že bývalý hráč Arsenalu musel absolvovať operáciu v dôsledku pozorovania zatmenia Slnka, sa objavili po nedeľňajšej prehre Villarrealu s Barcelonou 2:3 v španielskej lige.
„Tvrdenia, ktoré spájajú operáciu oka Nicolasa Pépého s pozorovaním zatmenia Slnka, sú úplne nepravdivé.
Zákrok bol naplánovaný už skôr z dôvodov, ktoré s touto udalosťou nijako nesúviseli,“ uviedol klub na sociálnej sieti X.