Guardiola po verdikte o Manchestri City: Spoločne to zvládneme, mám vás všetkých rád

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola vyjadril podporu svojmu bývalému zamestnávateľovi Manchestru City.
Anglický klub uznali vinným z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League.
O verdikte nezávislej komisie informovali médiá už minulý týždeň a v utorok večer ho liga potvrdila v oficiálnom stanovisku.
Guardiola: Vždy budem stáť za svojím klubom
„Chcem, aby každý fanúšik Manchestru City vedel, že som tu – viac než kedykoľvek predtým.
Vždy som stál a vždy budem stáť za svojím klubom, majiteľom, predsedom, Ferranom, hráčmi, realizačným tímom, Enzom aj vami, našimi jedinečnými fanúšikmi. Spoločne to zvládneme. Mám vás všetkých rád,“ napísal Guardiola na sociálnej sieti X.
Španielsky kouč viedol City od roku 2016 do tohto leta a získal s ním šesť majstrovských titulov, tri Poháre FA, päť anglických Ligových pohárov či trofej v prestížnej Lige majstrov.
Vedenie najvyššej anglickej súťaže v utorok oznámilo, že podľa nezávislej komisie klub medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady.
Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier. Výkonný riaditeľ City Ferran Soriano v obrazovom odkaze zamestnancom vyhlásil, že komisia sa stotožnila s „konšpiračnou teóriou“ Premier League.
Citizens sa plánujú odvolať, no viaceré hlasy zo sveta futbalu zaujali nekompromisný postoj.
Bývalý predseda klubu David Bernstein uviedol, že ak v odvolaní neuspejú, musia ich vylúčiť z Premier League.
Bývalý obranca Micah Richards, ktorý za klub odohral takmer 250 zápasov, povedal, že ho utorkový verdikt zlomil.
Je to zdrvujúce nielen pre mňa
„V tomto klube som bol od svojich 14 rokov a zomrel by som zaň. V Manchestri City som si splnil svoj sen a potom som počul tieto správy. Je to zdrvujúce nielen pre mňa ako bývalého hráča, ale aj pre fanúšikov.
Cítim sa smutný, nahnevaný a tak trochu zmätený, pretože na druhej strane je tu aj verzia City,“ konštatoval v podcaste The Rest is Football.
Denník Times medzitým informoval, že ďalšie významné kluby kontaktovali vedenie súťaže a naliehajú na uzavretie prípadu ešte pred koncom sezóny.
Vyšetrovanie sa pritom začalo už v roku 2018, pripomenula agentúra AFP. O sankciách voči klubu sa zatiaľ nerozhodlo, no jednou z možností je aj odobranie titulov.