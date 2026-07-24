Guardiola povedal Taliansku definitívne nie. Chce sa venovať svojej rodine

Španielsky tréner Pep Guardiola taliansku futbalovú reprezentáciu trénovať nebude. Podľa agentúry ANSA ponuku zväzu odmietol, pretože sa chce venovať rodine.
Päťdesiatpäťročný kouč o tom informoval technického riaditeľa zväzu Paola Maldiniho krátko po tom, ako sa objavili správy, že sa obe strany výrazne rozchádzajú v otázke výšky platu. Guardiola údajne požadoval 20 miliónov eur ročne, federácia ponúkala polovicu.
Taliani hľadajú nástupcu Gennara Gattusa, ktorý skončil pri národnom tíme po nezdare v play off o postup na svetový šampionát. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji tretíkrát za sebou.
Guardiola na jar odišiel z Manchestru City, ktorý počas desiatich rokov doviedol k šiestim titulom aj triumfu v Lige majstrov. V minulosti zbieral úspechy aj na lavičke Bayernu Mníchov a Barcelony, v ktorej strávil aj drvivú väčšinu hráčskej kariéry.
Ďalšími kandidátmi na uvoľnený post pri talianskej reprezentácii sú pode médií majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, ktorý už tím viedol v rokoch 2018 až 2023 a získal s ním európsky titul.