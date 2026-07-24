Guardiola povedal Taliansku definitívne nie. Chce sa venovať svojej rodine

Pep Guardiola
Pep Guardiola (Autor: TASR/AP)
ČTK|24. júl 2026 o 12:36
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Prekážkou bola aj otázka platu.

Španielsky tréner Pep Guardiola taliansku futbalovú reprezentáciu trénovať nebude. Podľa agentúry ANSA ponuku zväzu odmietol, pretože sa chce venovať rodine.

Päťdesiatpäťročný kouč o tom informoval technického riaditeľa zväzu Paola Maldiniho krátko po tom, ako sa objavili správy, že sa obe strany výrazne rozchádzajú v otázke výšky platu. Guardiola údajne požadoval 20 miliónov eur ročne, federácia ponúkala polovicu.

Taliani hľadajú nástupcu Gennara Gattusa, ktorý skončil pri národnom tíme po nezdare v play off o postup na svetový šampionát. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji tretíkrát za sebou.

Guardiola na jar odišiel z Manchestru City, ktorý počas desiatich rokov doviedol k šiestim titulom aj triumfu v Lige majstrov. V minulosti zbieral úspechy aj na lavičke Bayernu Mníchov a Barcelony, v ktorej strávil aj drvivú väčšinu hráčskej kariéry.

Ďalšími kandidátmi na uvoľnený post pri talianskej reprezentácii sú pode médií majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, ktorý už tím viedol v rokoch 2018 až 2023 a získal s ním európsky titul.

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