Bývalého hráča Liverpoolu napadol nemecký ovčiak. Potreboval viac ako 50 stehov

Bývalý futbalista Premier League Jermaine Pennant tvrdí, že ho napadol pes a zranenia si vyžiadali viac ako 50 stehov.
Štyridsaťtriročný Angličan, ktorý sa preslávil najmä pôsobeniami v Liverpoole či Stoke City, na sociálnej sieti uviedol, že minulý týždeň sa mu v severnom Londýne zahryzol do nohy nemecký ovčiak.
Pennant vtedy venčil svojich dvoch psov, pričom jedného z nich sa snažil pri incidente ochrániť.
Pennant ďalej v príspevku napísal, že jeho pes King následne zasiahol a pomohol odohnať útočiaceho psa, čím zabránil „tomu, čo mohlo byť hrozivou situáciou“.
Bývalý krídelník pre denník The Sun povedal, že pri útoku utrpel štyri hryzné rany na pravej nohe a po ošetrení v nemocnici potreboval viac ako 50 stehov.
Dodal, že jeho pes King neutrpel žiadne vážne zranenia, bližšie informácie o nemeckom ovčiakovi však neposkytol. Zároveň uviedol, že sa rozhodol útok nenahlásiť polícii.
„Napadol ma nemecký ovčiak. Snažil som sa ochrániť Kinga, ale pes sa mi zahryzol do nohy.
Ležal som na zemi a pes sa ma stále držal bez akéhokoľvek náznaku, že by ma chcel pustiť. Až kým nezasiahol King, ktorý vôbec netušil, čo sa deje.
Len čo však zasiahol, zahnal psa a zachránil ma pred tým, čo mohlo byť hrozivou situáciou. King neutrpel žiadne zranenie, iba malú ranku po uhryznutí na nohe.
Bol však celý od krvi, ktorá nebola moja. V tej chvíli som zabudol na vlastnú neznesiteľnú bolesť a zovrelo mi srdce. Našťastie to však nebola Kingova krv,“ citoval Pennanta portál BBC.
Na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti Instagram je Pennant s obviazanou nohou na pohovke vedľa Kinga.
Poďakoval tiež svojej partnerke Mimmi Montgomeryovej za to, že sa o oboch postarala: „Môj hrdina ma stále chráni a snaží sa o mňa postarať. King, si legenda. Ľúbim ťa.
Najlepší priateľ človeka. Ďakujem Mimmi Montgomeryovej, že sa postarala o nás oboch.“
Pennant, ktorý pôsobí ako futbalový expert pre stanicu Talksport, odohral počas svojej 19-ročnej kariéry 231 zápasov v Premier League.
Kariéru ukončil v roku 2018. Ako 15-ročný, ešte pred svojím profesionálnym debutom, sa stal najdrahším dorastencom v histórii anglického futbalu, keď prestúpil z Notts County do Arsenalu za 2,5 milióna libier.