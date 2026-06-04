Pekarík dorovná Hamšíka a v emotívnej rozlúčke zohrá úlohu aj manželka: Bude to veľmi silné

Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese.
Duel v Košickej futbalovej aréne (KFA) bude pre neho nezabudnuteľný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Lujza.
Je mi oporou po celú kariéru
„Bude to pre mňa veľmi silné. Je mi oporou po celú kariéru a vďačím jej za to, že som kariéru potiahol až do tohto bodu,“ poznamenal Pekarík.
Pre dlhoročného člena reprezentačného tímu pôjde o 138. zápas v najcennejšom drese. Vyrovná sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi.
„V prvom rade ďakujem Slovenskému futbalovému zväzu aj pánovi trénerovi (Vladimírovi Weissovi) za to, že mi dali možnosť byť počas zrazu s hráčskou kabínou, zažiť tréningy a atmosféru v tíme.
Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to vnímam aj ako bodku za reprezentačnou kariérou,“ poznamenal Pekarík. V zápase by mal odohrať 22 minút.
22. minúta bude pre mňa silný moment
„Číslo 2 ma sprevádza po celú kariéru. Manželka sa narodila 22. februára, takže aj preto to bude silná symbolika. Tak je to naplánované, 22. minúta bude pre mňa silný moment,“ netajil skúsený obranca.
Slovenskí reprezentanti odohrali začiatkom júna prípravný zápas proti Malte, po ktorom tréner Vladimír Weiss starší avizoval zmeny v zostave.
V bráne nastúpi debutant Jakub Surovčík, na stopérskom poste budú hrať Denis Vavro a Dávid Krčík.
Weiss: Verím, že uvidíme kvalitný futbal
„Jedna zmena bude aj v útoku. Nie je to priateľský zápas, ale prípravný, ktorý má nejaký účel. Navyše to bude aj rozlúčka pre „Pekyho.“
Čaká nás kvalitný súper, viacerých jeho hráčov som trénoval. Určite bude výborná atmosféra a verím, že uvidíme kvalitný futbal,“ povedal tréner Weiss st.
V zostave musel spraviť jednu vynútenú zmenu, zraneného útočníka Dávida Strelca nahradil Roman Čerepkai.
Ten sa do reprezentácie presunul priamo z dovolenky. Útočník košického FC má šancu, že reprezentačný debut absolvuje v známom prostredí.
Staronový kormidelník slovenskej reprezentácie sa zžíva s tímom, z ktorého, ako priznal, poznal veľa hráčov iba z televízie.
Prvý zápas sme zvládli, to je niekedy najkrajšie
„Trénujú výborne. Sme spolu zatiaľ desať dní. Veľa som videl, je to poučný zraz. Snažím sa mať oči všade, nielen na trávniku, ale aj na hoteli či pri večeri.
Prvý zápas sme zvládli, to je niekedy najkrajšie. V piatok nás čaká silný súper, čo je veľmi dobre. Chýbajú mu však niektorí hráči, napríklad Nikola Krstovič, s ktorým sa poznáme.
Teším sa na ten zápas a aj na košického diváka. Je už takmer dovolenková sezóna, no má byť plný štadión. To je veľké plus,“ konštatoval tréner SR.