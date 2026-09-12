V klube sa cíti ako doma. Portugalská hviezda predĺžila kontrakt s Chelsea

Pedro Neto
Pedro Neto (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|12. sep 2026 o 07:37
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V Londýne zostane ďalšie štyri roky.

Portugalský futbalový krídelník Pedro Neto predĺžil kontrakt s FC Chelsea. Na Stamford Bridge by mal zotrvať až do 30. júna 2032.

Informovala o tom oficiálna webová stránka londýnskeho klubu. Neto prišiel do Chelsea v roku 2024 z Wolverhamptonu Wanderers.

„Je to neuveriteľný moment. Od môjho príchodu do Chelsea mi všetci ľudia v klube veľmi pomáhajú. Cítil som sa tu vždy ako doma. Chcem získať v drese Chelsea ešte veľa cenných trofejí," uviedol Neto.

V roku 2025 triumfoval s „The Blues" na MS klubov FIFA v USA po finálovom víťazstve 3:0 nad dvojnásobným šampiónom Ligy majstrov Parížom Saint-Germain.

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