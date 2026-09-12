V klube sa cíti ako doma. Portugalská hviezda predĺžila kontrakt s Chelsea

Portugalský futbalový krídelník Pedro Neto predĺžil kontrakt s FC Chelsea. Na Stamford Bridge by mal zotrvať až do 30. júna 2032.
Informovala o tom oficiálna webová stránka londýnskeho klubu. Neto prišiel do Chelsea v roku 2024 z Wolverhamptonu Wanderers.
„Je to neuveriteľný moment. Od môjho príchodu do Chelsea mi všetci ľudia v klube veľmi pomáhajú. Cítil som sa tu vždy ako doma. Chcem získať v drese Chelsea ešte veľa cenných trofejí," uviedol Neto.
V roku 2025 triumfoval s „The Blues" na MS klubov FIFA v USA po finálovom víťazstve 3:0 nad dvojnásobným šampiónom Ligy majstrov Parížom Saint-Germain.