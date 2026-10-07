Španielsky majster sveta a trojnásobný víťaz Ligy majstrov končí: Žil som svoj sen

Španielsky futbalista Pedro ukončil v stredu vo veku 39 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Niekdajší krídelník Barcelony triumfoval s národným tímom na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike.
Pedro odohral záverečných päť rokov kariéry v Laziu Rím, s ktorým sa v minulej sezóne dostal do finále Talianskeho pohára.
Žil som svoj sen
„Cítim, že prišla tá správna chvíľa. Chvíľa vykročiť vpred a začať novú kapitolu môjho života.
Odchádzam hrdý na to, že som žil svoj sen a na ľudí, ktorí boli po mojom boku,“ citovala ho agentúra AFP.
Pedro Rodriguez prišiel do akadémie Barcelony ako tínedžer (2004) a v roku 2008 si odbyl premiéru za „áčko“.
O rok neskôr sa stal kľúčovým hráčom mužstva pod vedením Pepa Guardiolu, ktoré získalo šesť trofejí.
O dva roky neskôr skóroval vo finále Ligy majstrov proti Manchestru United a s tímom vyhral „ušatú trofej“, ktorú získal dovedna trikrát.
Celkovo strelil za Barcelonu 99 gólov v 321 zápasoch po boku Lionela Messiho, Andresa Iniestu či Xaviho Hernandeza.
Vyhrali sme všetko a ohromili svet
„Byť súčasťou najlepšieho barcelonského tímu v histórii bolo privilégiom. Vyhrali sme všetko a ohromili svet,“ pokračoval Pedro, ktorý bol okrem premiérového titulu na MS aj pri triumfe na ME 2012.
„Jedného dňa som sa stal majstrom sveta a hráčom základu vo finále, takmer som tomu nemohol uveriť,“ dodal krídelník.
V najcennejšom drese absolvoval 65 stretnutí a vsietil 17 gólov. Po odchode z Barcelony (2015) získal s Chelsea ligový titul, FA Cup aj triumf v Európskej lige.