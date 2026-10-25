Český spoluhráč Greifa z Lyonu si dlhú dobu nezahrá. Musí podstúpiť operáciu

Český futbalový reprezentant Pavel Šulc si roztrhol meniskus v pravom kolene a čaká ho operácia.
Francúzskemu Lyonu bude chýbať minimálne štyri mesiace, zranenie utrpel na tréningu pred štvrtkovým duelom Európskej ligy s Hoffenheimom. Klub o tom informoval na svojom webe.
Spoluhráč slovenského brankára Dominika Greifa bol v minulej sezóne s 14 gólmi druhý najlepší strelec tímu, z toho 11 gólov strelil v Ligue 1.
Pre predchádzajúce problémy s kolenom však vstúpil 25-ročný ofenzívny stredopoliar do novej sezóny neskôr a prvý gól v novom ročníku strelil až minulý týždeň v EL proti Crystal Palace. Následne sa presadil aj v ďalšom zápase, v lige pomohol k výhre 2:1 nad Nice.
„Na niekoľko týždňov sme prišli o Loisa Opendu a teraz prichádzame o Pavla. Vieme, aký je dôležitý, rovnako ako Lois, a aký vplyv mal na našu hru hneď po príchode. Sú to hráči, ktorí nám budú naozaj chýbať,“ citovala kapitána Lyonu Corentina Tolissa agentúra AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Hoffenheim - Lyon
Lyon začal víkend ako jeden z piatich tímov s rovnakým počtom bodov na čele tabuľky. Tím Paula Fonsecu je pred pondelkovým duelom na pôde Paríža Saint-Germain na prvom mieste vďaka lepšiemu skóre.
Jedna z opôr českého národného tímu príde minimálne o najbližší reprezentačný zraz v novembri.
Česi počas neho odohrajú zostávajúce dva zápasy A-divízie Ligy národov doma proti Španielom a v Chorvátsku.