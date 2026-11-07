Prekvapivé odvolanie v Česku. Hapal skončil vo funkcii trénera aj manažéra

Pri futbalistoch Sigmy Olomouc nečakane skončil tréner Pavel Hapal. Vedenie klubu českej Chance ligy ho odvolalo krátko po popoludňajšom debakli 0:5 v Hradci Králové.
Bývalý český reprezentant opúšťa aj pozíciu generálneho športového manažéra, informovala Sigma na svojom webe.
Sigma uviedla, že rozhodnutie vychádza z celkového vyhodnotenia doterajšej spolupráce a predstáv vedenia o ďalšom smerovaní klubu.
Olomouc mal pred debaklom v Hradci Králové dobrú formu. V predchádzajúcich štyroch kolách neprehral a v neúplnej ligovej tabuľke mu patrí štvrté miesto.