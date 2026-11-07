Prekvapivé odvolanie v Česku. Hapal skončil vo funkcii trénera aj manažéra

Pavel Hapal
Pavel Hapal (Autor: SK Sigma Olomouc﻿)
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ČTK|7. nov 2026 o 21:29
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Osudnou sa mu stala vysoká prehra 0:5.

Pri futbalistoch Sigmy Olomouc nečakane skončil tréner Pavel Hapal. Vedenie klubu českej Chance ligy ho odvolalo krátko po popoludňajšom debakli 0:5 v Hradci Králové.

Bývalý český reprezentant opúšťa aj pozíciu generálneho športového manažéra, informovala Sigma na svojom webe.

Sigma uviedla, že rozhodnutie vychádza z celkového vyhodnotenia doterajšej spolupráce a predstáv vedenia o ďalšom smerovaní klubu.

Olomouc mal pred debaklom v Hradci Králové dobrú formu. V predchádzajúcich štyroch kolách neprehral a v neúplnej ligovej tabuľke mu patrí štvrté miesto.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Pavel Hapal
    Pavel Hapal
    Prekvapivé odvolanie v Česku. Hapal skončil vo funkcii trénera aj manažéra
    dnes 21:29
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