Dybala odchádza k Mourinhovi. Bude hrať za AS Rím

RÍM. Argentínsky futbalista Paulo Dybala odišiel z Juventusu Turín a jeho novým zamestnávateľom je víťaz Európskej konferenčnej ligy AS Rím.

Zmluva 28-ročného útočníka so "starou dámou" vypršala toto leto. Hovorilo sa, že prestúpi do Interu Miláno, ktorý skončil na druhom mieste v Serie A, čo by mu zabezpečilo miestenku v Lige majstrov.

Namiesto toho sa Argentínčan pripojí k rímskemu klubu pod taktovkou Joseho Mourinha, s ktorým podpíše trojročný kontrakt v hodnote šesť miliónov eur za sezónu. Informovala o tom agentúra AFP.